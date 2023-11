Ierland se suksesvolle sprong na die finale grens

Ierland het geskiedenis gemaak deur sy eerste inval in die ruimte te begin. Die land sal sy eerste satelliet ooit, EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1), teen die einde van die maand lanseer, wat 'n beduidende prestasie vir Ierse wetenskaplikes sal wees. Die voorbereiding vir die bekendstelling is aan die gang sedert 2017 toe UCD-wetenskaplikes aan hierdie baanbrekende projek begin werk het.

Die satelliet, met die liefdevolle bynaam 'Spudnik', sal drie eksperimente uitvoer sodra dit die ruimte bereik. Die pogings om hierdie missie moontlik te maak, is versterk deur Taoiseach Leo Varadkar, wat verlede jaar belangrike ooreenkomste met die Europese Ruimte-agentskap onderteken het om die lansering te vergemaklik. “Ierland het nog nooit voorheen 'n satelliet gehad nie. Ons is geweldig opgewonde om hierdie afleweringsmylpaal te bereik, wat 'n huldeblyk is aan die harde werk van die span, en die ondersteuning van die universiteit, die Ierse regering en die Ierse industrie,” het prof Lorraine Hanlon van UCD se Sentrum vir Ruimtenavorsing uitgespreek.

Die finale aftelling tot die bekendstelling is nou aan die gang, met die span wat voorberei vir die belangrike gebeurtenis in Kalifornië, VSA. EIRSAT-1, na sy vertrek vanaf Ierse kus, sal sy pad na die Vandenberg Space Force Base in Kalifornië maak, waar dit op 29 November in 'n wentelbaan gelanseer sal word.

Die projek se geraamde koste staan ​​op €1.5 miljoen, met die Europese Ruimte-agentskap wat die lansering befonds. Daarbenewens het die Ierse Navorsingsraad, Wetenskapstigting Ierland en die Ondernemingsdepartement finansiële ondersteuning verskaf. EIRSAT-1 is deel van die gewaardeerde ESA Akademie se Fly Your Satellite-inisiatief, wat studente toerus met opleiding, mentorskap van ruimtekundiges en praktiese leiding regdeur die satellietprojek.

Die lansering van Ierland se eerste satelliet verteenwoordig 'n belangrike mylpaal vir die land se wetenskaplike gemeenskap en wys sy verbintenis tot die bevordering van ruimteverkenning en navorsing. Deur die finale grens aan te durf, het Ierland sy teenwoordigheid in die ruimtewedloop stewig gevestig en 'n nuwe era van moontlikhede vir die nasie ingelui.

FAQ

Wat is die naam van Ierland se eerste satelliet?

Ierland se eerste satelliet word EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1) genoem, baie bekend as 'Spudnik' deur die projekspan.

Wie het die lansering van die satelliet gefinansier?

Die Europese Ruimte-agentskap het die lansering van die satelliet befonds, terwyl die Ierse Navorsingsraad, Wetenskapstigting Ierland en die Departement van Onderneming finansiële steun verleen het.

Watter eksperimente sal die satelliet in die ruimte uitvoer?

EIRSAT-1 is geskeduleer om drie eksperimente in die ruimte te onderneem, hoewel die spesifieke besonderhede van hierdie eksperimente nie bekend gemaak is nie.

Van watter inisiatief is EIRSAT-1 deel?

EIRSAT-1 is deel van die ESA Akademie se Fly Your Satellite-inisiatief, wat daarop gemik is om studente op universiteitsvlak opleiding, mentorskap en praktiese ervaring in 'n professionele satellietprojek aan te bied.