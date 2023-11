Blazars: Ontrafel die raaisels van hoë-energie neutrino's

Blazars, 'n tipe aktiewe galaktiese kerne bekend as kwasars, het navorsers jare lank bekoor met hul indrukwekkende gammastraalfakkels. Nou het 'n internasionale navorsingspan 'n omvattende statistiese ontleding gedoen om lig te werp op die verband tussen hierdie fakkels en hoë-energie neutrino-emissies. Onder leiding van professor Kenji Yoshida van die Departement van Elektroniese Inligtingstelsels by Shibaura Instituut vir Tegnologie in Japan, bied die span se bevindinge interessante insigte in die komplekse verhouding tussen blazare en neutrino-vloed.

Blazars staan ​​uit van ander kwasars as gevolg van hul unieke vermoë om fakkels direk na die aarde uit te stuur. Hierdie plofbare gebeurtenisse stel kosmiese strale met hoë energie vry wat uit die kern van hierdie sterrestelsels voortgedryf word in strale wat oor groot afstande strek. Binne hierdie kosmiese strale gee interaksies met fotone aanleiding tot subatomiese deeltjies wat neutrino's genoem word.

Wetenskaplikes glo sterk dat gammastraalfakkels van blazare nou gekoppel is aan die opsporing van neutrino's in die lug. Hierdie teorie het steun gekry in 2017 toe die Suidpool neutrino-detektor bekend as "IceCube" 'n hoë-energie neutrino-gebeurtenis waargeneem het wat beide in tydsberekening en ligging saamgeval het met 'n blazarvlam genaamd TXS 0506+056. Hierdie ontdekking het die moontlikheid laat ontstaan ​​dat 'n bevolking van blazare hoë-energie neutrino's tydens fakkels produseer. Die presiese verhouding tussen blazar-opvlamaktiwiteit en neutrino-emissie bly egter 'n legkaart wat verdere ondersoek nodig het.

In hul studie het die internasionale navorsingspan altesaam 145 blazare ondersoek. Hiervan is 144 getrek uit die Fermi Grootgebied Teleskoop Gemonitorde Bronnelys, insluitend die noemenswaardige blazar TXS 0506+056. Om die bydrae van gammastraalfakkels tot neutrino-emissie te verstaan, het die navorsers weeklikse ligkurwes saamgestel wat die gemiddelde gammastraalvloed van elke blazar voorstel. Deur 'n Bayesiese algoritme te gebruik, het hulle die fakkeldienssiklus bepaal (die persentasie tyd wat 'n blasar in 'n opvlamende toestand deurbring) en die ooreenstemmende energiefraksie vir elke blazar.

Deur hul ontleding het die span 'n duidelike neiging ontdek: blazare met laer fakkeldienssiklusse en energiefraksies was meer algemeen in hul monster. Hierdie parameters het kragwet-agtige verdelings vertoon, wat 'n robuuste korrelasie tussen hulle toon. Verder het die navorsers 'n beduidende verskil in fakkeldienssiklusse tussen verskillende soorte blazare geïdentifiseer.

Die span het veral ook die neutrino-energie-vloed van elke gammastraalvlam beoordeel, met behulp van 'n skaalverhouding wat die neutrino- en gammastraalhelderhede in ag neem. Deur hul voorspellings te vergelyk met die tydgeïntegreerde sensitiwiteit van IceCube, kon die navorsers die boonste perke vasstel op die bydraes van fakkels tot die isotropiese diffuse neutrino-vloed.

Met die klem op die belangrikheid van hul werk, het prof. Yoshida die potensiaal daarvan beklemtoon om wetenskaplike kennis aangaande die oorsprong van astrofisiese neutrino's te bevorder. Met verdere waarnemings en die toepassing van hul metode hoop navorsers om die raaisels rondom blazare en hul rol in die vervaardiging van hoë-energie neutrino's te ontrafel.

vrae:

V: Wat is blazare?

Blazars is 'n tipe aktiewe galaktiese kerne wat as kwasars bekend staan. Wat hulle onderskei, is hul vermoë om fakkels wat na die aarde gerig is, uit te stuur.

V: Wat is neutrino's?

Neutrino's is subatomiese deeltjies wat geen elektriese lading het nie en swak met materie in wisselwerking tree. Hulle kan geproduseer word deur kosmiese straal-interaksies in hoë-energie astrofisiese gebeurtenisse soos blazarfakkels.

V: Hoe word gammastraalfakkels van blazare aan hoë-energie neutrino's verbind?

Wetenskaplikes glo dat gammastraalfakkels van blazare die primêre gebeurtenisse kan wees wat verantwoordelik is vir die opsporing van hoë-energie neutrino's in die lug. Die tydsberekening en posisionering van 'n hoë-energie neutrino-gebeurtenis wat deur IceCube opgespoor is, is in lyn met 'n blazarvlam, wat dui op 'n korrelasie tussen die twee verskynsels.

V: Wat het die navorsingspan ontdek?

Die navorsingspan het bevind dat blazare met laer fakkeldienssiklusse en energiefraksies meer algemeen in hul monster was. Hulle het ook 'n beduidende verskil in fakkeldienssiklusse tussen verskillende soorte blazare geïdentifiseer. Boonop het hulle boonste perke vasgestel op die bydraes van fakkels tot die isotropiese diffuse neutrino-vloed.

(Bron: The Astrophysical Journal)