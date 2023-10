Die ontdekking van epigenetiese veranderinge in veroudering deur gebruik te maak van DNA-metilering

Veroudering is 'n natuurlike proses wat gekenmerk word deur die geleidelike afname in orgaanfunksie, wat lei tot verhoogde vatbaarheid vir verskeie siektes. Terwyl ons die gevolge van veroudering kan waarneem en voel, het navorsing getoon dat dit ook op molekulêre vlak voorkom. Epigenetiese modifikasies, soos DNA-metilering, histoonmodifikasie en nie-koderende RNA's, speel 'n beduidende rol in die vordering van veroudering [1].

Op die gebied van langlewendheidstegnologie het wetenskaplikes DNS-epigenetiese horlosies ontwikkel wat metileringsgebaseerde biomerkers gebruik om die biologiese ouderdom van individue, organe en selle te voorspel. Hierdie horlosies maak staat op stelle CpG's (sekwensies van nukleotiede wat gemetileer kan word) en wiskundige algoritmes om hierdie voorspellings te maak. Huidige horlosies ondersoek egter net 'n klein fraksie van die DNS en verskaf beperkte inligting oor die algehele veranderinge in DNS-metilering tydens veroudering [1].

'n Onlangse studie wat in Aging Cell gepubliseer is, het ten doel gehad om hierdie beperkings aan te spreek deur die gebruik van heelgenoom-bisulfiet-volgordebepaling, 'n tegniek wat 'n omvattende ontleding van DNA-metilering oor die hele genoom moontlik maak. Die navorsers het twee verskillende seltipes, monosiete en spierselle, wat kontrasterende verhoudings tot selomset het, ontleed. Monosiete het 'n korter lewensduur en omset vinnig, terwyl spierselle langer leef [2].

Die studie het 6,780 29,492 verouderingsgeassosieerde differensieel gemetileerde CpG-posisies in spierselle en 2 2 in monosiete geïdentifiseer. Die meeste van die ouderdom-geassosieerde CpG-plekke is gevind binne gene in beide seltipes. Padanalise het aan die lig gebring dat die verouderingsgeassosieerde metileringsveranderinge weë soos Notch, ROBO, MECPXNUMX en RUNX in beide monosiete en spierselle beïnvloed het. Daarbenewens is daar ook waargeneem dat neuronale weë betrokke is by die verouderingsproses [XNUMX].

Die navorsers het verder waargeneem dat veranderinge in metileringspatrone in spierselle 'n hoogtepunt bereik het rondom die ouderdomme van 52 en 62, terwyl die piekouderdomme by monosiete van 33 tot 37-42 gewissel het. Hulle het spesifieke verouderingsgeassosieerde differensieel gemetileerde streke in beide seltipes geïdentifiseer, wat die genomiese streke beklemtoon waar ouderdomsverwante metileringsveranderinge plaasgevind het [2].

Die studie het ook die oorverteenwoordiging van sekere biologiese modules wat met veroudering geassosieer word, aan die lig gebring. In spierselle het hierdie modules cAMP-gemedieerde sein, proteïentranslasie en spiersametrekking ingesluit, terwyl dit by monosiete fagositose, nukleotiedmetabolisme, DNA-konformasieregulering, selmigrasie en selseladhesie ingesluit het. Hierdie bevindinge bied waardevolle insig in die weë en prosesse wat beïnvloed word deur veroudering-geassosieerde DNA-metileringsveranderinge [2].

Alhoewel hierdie navorsing lig werp op die epigenetiese veranderinge wat tydens veroudering plaasvind, is dit nog in sy vroeë stadiums. Verdere ontwikkeling is nodig om sy potensiaal te verbeter as 'n alternatief vir huidige veroudering horlosies wat staatmaak op mikroskikking-gebaseerde metileringsanalise. Nietemin verteenwoordig hierdie studie 'n belangrike stap in die rigting van die verstaan ​​van die komplekse wisselwerking tussen die epigenoom en verouderingsprosesse [1][2].

Bronne:

[1] Hindawi - "Epigenetiese veranderinge in veroudering en hul impak op lang lewe en siekte" [2] Veroudering sel - "'n Onpartydige genoom-wye veroudering-geassosieerde metieloom handtekening vir menslike weefseltipes openbaar beduidende effekte van chronologiese ouderdom op CpG eiland metilering hipometilering in spiere"