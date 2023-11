Houston se intuïtiewe masjiene berei voor vir historiese maanlanding

Houston-gebaseerde ruimte-opstart Intuitive Machines maak gereed vir die hoogs verwagte IM-1-maansending, wat vroeg in 2024 gelanseer sal word. Die doel van hierdie sending is om die Nova-C-lander op die kraterrand van Malapert A naby die suide te plaas paal van die maan, wat die maatskappy se eerste poging tot maanlanding merk as deel van NASA se Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-inisiatief.

Aanvanklik geskeduleer vir November 2023, moes die opstyg van die IM-1-sending teruggedruk word weens tegniese en logistieke uitdagings. Die wag sal egter die moeite werd wees terwyl die span gereed maak om geskiedenis te maak. Die bekendstellingsvenster is nou ingestel vir 'n meerdaagse tydperk met SpaceX, wat op 12 Januarie 2024 begin.

Die Nova-C-lander, wat soos 'n vragmotorgrootte seskantige silinder lyk, is 'n indrukwekkende ingenieurswese. Met 'n hoogte van 4.0 meter en 1.57 meter breed, met ses landingspote vir stabiliteit, weeg die lander ongeveer twee ton en kan dit tot 100 kg loonvrag na die maanoppervlak vervoer.

Toe hy oor die komende bekendstelling gepraat het, het Steve Altemus, medestigter, president en hoof uitvoerende beampte van Intuitive Machines, die maatskappy se opgewondenheid uitgespreek en die uitdagings van maansendings erken. Hy het beklemtoon dat aanpassings aan die skedule verwag moet word as deel van baanbrekerswerk na maanverkenning en beklemtoon die belangrikheid daarvan om die nodige goedkeurings te kry om te vlieg.

Die IM-1-sending sal 'n reeks wetenskaplike loonvragte dra, insluitend die Laser Retro-Reflector Array (LRA), Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing (NDL), Lunar Node 1 Navigation Demonstrator (LN-1), Stereo Cameras vir Lunar Plume-Surface Studies (SCALPSS), en radiogolfwaarneming by die maanoppervlak van die foto-elektronskede (ROLSES).

Deur hierdie loonvragte aan die Maan se suidpool te lewer, waar beduidende waterbronne geïdentifiseer is, sal Intuitive Machines en NASA bydra tot die verkenning van die Maan en die voorbereiding vir toekomstige menslike missies. Hierdie missie baan die weg vir Artemis 3, 'n bemande landing wat geskeduleer is om nie vroeër as 2025 plaas te vind nie.

Intuitive Machines se samewerking met SpaceX vir die IM-1-missie beklemtoon die groeiende rol van kommersiële ondernemings in die bevordering van ruimteverkenning. Soos NASA se Artemis-program vorder, met mylpale soos die onlangse onbemande Artemis 1-sending en die komende Artemis 2-maanbaan, dra die kollektiewe pogings van NASA en sy vennote by tot 'n toekoms waar menslike teenwoordigheid op die Maan 'n werklikheid word.

FAQ

1. Wat is die IM-1 maansending?

Die IM-1-maansending is 'n inisiatief deur Intuitive Machines, 'n Houston-gebaseerde ruimte-opstartonderneming, om die Nova-C-lander na die suidpool van die maan af te lewer. Dit is die maatskappy se eerste poging tot maanlanding as deel van NASA se Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-inisiatief.

2. Wanneer is die bekendstelling van die IM-1-sending?

Die IM-1-missie is tans gerig op 'n meerdaagse bekendstellingsvenster met SpaceX, wat op 12 Januarie 2024 begin.

3. Wat is die doel van die Nova-C-lander?

Die Nova-C-lander poog om wetenskaplike loonvragte op die kraterrand van Malapert A naby die Maan se suidpool te plaas. Hierdie loonvragte sal NASA se doelwitte ondersteun om die Maan te verken en voor te berei vir toekomstige menslike missies.

4. Watter wetenskaplike loonvragte sal deur die IM-1-sending gedra word?

Die IM-1-sending sal verskeie wetenskaplike loonvragte dra, insluitend die Laser Retro-Reflector Array (LRA), Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing (NDL), Lunar Node 1 Navigation Demonstrator (LN-1), Stereo Cameras for Lunar Pluim-oppervlakstudies (SCALPSS), en radiogolfwaarneming by die maanoppervlak van die foto-elektronskede (ROLSES).

5. Hoe dra die IM-1-sending by tot NASA se Artemis-program?

Die IM-1-sending is deel van NASA se Artemis-program, wat daarop gemik is om volhoubare menslike teenwoordigheid op die Maan te vestig. Deur loonvragte aan die Maan se suidpool te lewer, waar waterbronne volop is, dra Intuïtiewe Masjiene en NASA by tot die verkenning en voorbereiding vir toekomstige bemanningsmissies.