'n Nuwe projek om die magie van naghemelwaarneming terug te bring

In die wêreld van sterrekunde was die debat tussen die gebruik van groot, ingewikkelde teleskope teenoor draagbare en eenvoudige verkykers nog altyd 'n onderwerp van bespreking. Terwyl teleskope hul plek het, vind baie sterrekundiges dat verkykers 'n ware en meeslepende uitsig oor die naghemel bied. Nie net is verkykers meer draagbaar nie, maar dit bied ook 'n unieke en boeiende manier om die lug te verken en te leer.

Analog Sky, 'n projek deur Robert Asumendi, het onlangs 'n opwindende doen-dit-self-stel genaamd Magic aangekondig. Hierdie projek het ten doel om die magie van lugwaarneming terug te bring deur gebruikers toe te laat om hul eie boks-styl sterrekunde verkykers te bou. Die stel kombineer die beste kenmerke van beide verkykers en teleskope, wat 'n nuwe en innoverende manier bied om die naghemel te verken.

Building Magic is 'n eenvoudige proses wat op drie verskillende maniere benader kan word. Gebruikers kan óf die meerderheid van die onderdele (optika uitgesluit) óf 3D-druk op grond van die verskafde spesifikasies, die onderdele van voorgestelde verskaffers bestel, óf 'n hibriede benadering volg en beide metodes kombineer. Die eindresultaat is 'n kompakte en liggewig binokulêre teleskoop met 'n reghoekige kyker, soortgelyk aan die banktop Project Moonwatch-kykers wat in die 1960's gebruik is.

Magic is nie net maklik om te gebruik nie, maar dit het ook verskeie toepassings. Dit kan gebruik word vir terrestriële besigtiging, voëlkyk, en selfs onder veelvuldige waarnemers gedeel word. Die dioptrie-oogstukspasiëring kan vinnig aangepas word, wat die uitsig van een persoon na 'n ander naatlose oorhandig kan maak. Boonop is Magic ontwerp om kompak en liggewig te wees, wat dit ideaal maak vir vinnige voorstoepsessies of vir kinders om op hul eie te dra.

Die Magic-stel kan met filters opgegradeer word en sluit 'n 4-milliwatt-laserwyser vir mik en 'n uitvoubare 1x-vinder as 'n rugsteun in. Die totale koste om Magic te bou wissel van 'n bietjie meer as $300 as die onderdele 3D-gedruk word tot ongeveer $500 as die aanbevole driepoot gebruik word. As in ag geneem word dat astronomiese verkykers van hoë gehalte tot 'n duisend dollar kan kos, is die koste om Magic te bou relatief bekostigbaar.

Analog Sky's Magic bied 'n geleentheid vir gesinne om aan 'n gedeelde projek deel te neem en weer met die eenvoud en skoonheid van die naghemel te verbind. In 'n era wat deur skermtyd oorheers word, bied Magic 'n verfrissende en meeslepende manier om die wonders van die heelal saam te geniet.

