Internasionale samewerking ontdek die bron van die grootste aardbewing wat ooit aangeteken is

’n Wêreldwye span wetenskaplikes, onder leiding van die Universiteit van Oxford, het die bevindinge van ’n baanbrekende samewerking onthul om die oorsaak van die grootste seismiese gebeurtenis wat nog op Mars aangeteken is, te bepaal. Die studie, wat bydraes van verskeie ruimte-agentskappe regoor die wêreld behels het, kom tot die gevolgtrekking dat die aardbewing nie deur 'n meteorietimpak veroorsaak is nie, maar eerder deur massiewe tektoniese kragte binne Mars se kors.

Die seismiese gebeurtenis, bekend as S1222a, het 'n magnitude van 4.7 geregistreer en vir ten minste ses uur lank vibrasies deur die planeet gegenereer. Aanvanklik het wetenskaplikes geglo dat die gebeurtenis moontlik deur 'n meteorietimpak veroorsaak is as gevolg van ooreenkomste in die seismiese sein met vorige impakte. Hulle het 'n internasionale soektog na 'n vars krater van stapel gestuur, wat missies van die Europese Ruimte-agentskap, die Chinese Nasionale Ruimte-agentskap, die Indiese Ruimte-navorsingsorganisasie en die Verenigde Arabiese Emirate Ruimte-agentskap behels het.

Ná maande se ondersoek het die span bevestig dat geen vars krater gevind is nie. In plaas daarvan is die seismiese gebeurtenis toegeskryf aan die vrystelling van enorme tektoniese kragte binne Mars se binneland. Die studie, gepubliseer in die Geophysical Research Letters-joernaal, dui daarop dat Mars meer seismies aktief is as wat voorheen gedink is.

Dr. Benjamin Fernando, die hoofnavorser van die Universiteit van Oxford, het gesê dat hoewel Mars nie tans aktiewe plaattektoniek het nie, die gebeurtenis waarskynlik veroorsaak is deur spanningsvrystelling in Mars se kors. Hierdie spanning het oor miljarde jare opgehoop, aangesien verskillende dele van die planeet afkoel en teen verskillende tempo's krimp.

Die bevindinge van hierdie studie verskaf waardevolle insigte in Mars se geologiese aktiwiteit, wat kan help om geskikte liggings vir toekomstige menslike habitatte op die rooi planeet te bepaal. Die samewerking tussen internasionale missies skep 'n presedent vir toekomstige samewerkingspogings in diepruimteverkenning.

Die span se navorsing het ook die belangrikheid van die handhawing van 'n diverse reeks wetenskaplike instrumente op Mars beklemtoon om belangrike data in te samel. Wetenskaplikes van die Europese Ruimte-agentskap, China en die Verenigde Arabiese Emirate het hul entoesiasme uitgespreek vir deelname aan die studie en hul verbintenis om ons kennis van Mars te bevorder.

Hierdie ongekende samewerking hou aansienlike implikasies in vir toekomstige missies, aangesien die span beplan om hul bevindinge toe te pas op komende maansendings en verkenning van Saturnus se maan Titan.

Bron: Universiteit van Oxford

