Ruimtevaarders op Internasionale Ruimtestasie veilig ondanks lekkasie in Russiese module

NASA het bevestig dat die ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) nie in gevaar was nie, ondanks 'n lekkasie in die Russiese module. Die agentskap het vlokkies waargeneem wat uit een van die verkoelers op die Roscosmos Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM) uitspruit, en die bemanning is gevra om die luike op die vensters van die Amerikaanse segment toe te maak as 'n voorsorgmaatreël teen besoedeling.

Die waargenome lekkasie is op Nauka se rugsteunverkoeler, wat aan die buitekant van die module gemonteer is. Russiese amptenare het verseker dat die temperatuur by die MLM gemaklik is en dat daar geen veranderinge aan bedrywighede, eksperimente of bemanningsoefenperiodes is nie. Die primêre verkoeler op Nauka, wat volle verkoeling aan die module lewer, werk normaal.

NASA sal voortgaan om die oorsaak van die lekkasie te ondersoek. Hierdie voorval is die jongste in 'n reeks Russiese toerusting wat koelmiddel ontsnap op die ISS die afgelope maande. Daar is bespiegel dat die vorige voorvalle die gevolg was van mikrometeoroïede-impakte, maar sommige kenners meen dat daar 'n groter probleem op hande kan wees.

Jonathan McDowell, 'n ruimteontleder by Harvard-Smithsonian, het genoem dat drie koelmiddelstelsels wat lek, 'n potensiële sistemiese probleem aandui. Terwyl die ruimtevaarders op die ISS veilig is, is dit van kardinale belang om die oorsaak van hierdie lekkasies te verstaan ​​om die langtermyn betroubaarheid en veiligheid van die ruimtestasie te verseker.

