Ruimtevaarders bring Halloween Spirit na die Internasionale Ruimtestasie

Die bemanning van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het hierdie jaar Halloween in styl gevier, kostuums aangetrek en vakansiegevoel een dag voor hul komende ruimtewandeling versprei. Die vier ruimtevaarders wat in die Amerikaanse segment van die ISS werk, het geposeer vir 'n feestelike fotogeleentheid in die Japannese Kibo-module, wat hul kreatiwiteit en sin vir humor ten toon gestel het. Andreas Mogensen van die Europese Ruimte-agentskap het die kostuums op sosiale media gedeel en die gehoor genooi om te raai hoe elke bemanningslid geklee is.

NASA se Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli, wat onder die vier ruimtevaarders was, sal die volgende dag (1 Nov.) hul speelse kostuums vir ruimtepakke verruil en geskiedenis maak terwyl hulle 'n seldsame volvrou-ruimtewandeling aanpak. Die hoogs verwagte ruimtewandeling sal regstreeks via NASA Televisie uitgesaai word, vanaf 6:30 vm EDT (1030 GMT).

Alhoewel Space.com-personeel 'n paar kreatiewe raaiskote oor die kostuums gemaak het, is die gehoor aangemoedig om hul eie interpretasies op die forum by te dra. Hier is 'n uiteensetting van die kostuums:

NASA se Jasmin Moghbeli het 'n boksvormige kostuum gedra, gemerk "brood", met 'n foto van haarself en haar tweelingmeisies. Die kostuum het spekulasie laat ontstaan, en sommige het voorgestel dat dit haar rol as die "broodwinner" van haar gesin verteenwoordig of 'n speelse kopknik vir 'n gunsteling geur soos grondboontjiebotter-en-jellie.

Satoshi Furukawa van die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) het 'n Luigi-hoed gedra en hulde gebring aan die geliefde loodgieter-broer van Nintendo se Mario-franchise. Luigi se avonture met die stryd teen wesens wat uit rioolpype opkom, het ikonies geword in die spelwêreld.

NASA se Loral O'Hara het haar Colorado-wortels omhels met 'n hoed met 'n Colorado-tema, met 'n beeld van berge langs die frase "Go Outside: Never Stop Exploring". Met 'n komende ruimtewandeling het die woordspeling van "gaan buite" 'n speelse aanraking bygevoeg, terwyl die Colorado-verbinding O'Hara se kinderherinneringe van die verken van die staat se pragtige berge weerspieël het.

ESA se Andreas Mogensen het 'n tinfoeliehoed gedra wat herinner aan die een wat in die film "Signs" (2002) uitgebeeld word, wat 'n inval van vreemdelinge deur graansirkels uitgebeeld het. Sy T-hemp lees “Birds aren’t Real”, wat verwys na 'n gewilde Gen Z-beweging wat samesweringsteorieë op humoristiese wyse versprei.

Die ISS het 'n jarelange tradisie om Halloween in die ruimte te vier. Vorige spanne het dit verheug om aan te trek en onvergeetlike oomblikke tydens hul missies vas te vang. Van die NASA-ruimtevaarder Scott Kelly se verrassende gorillakostuumjaagtog in 2016 tot die ESA-ruimtevaarder Samantha Cristoforetti wat saamspeel as die vlugkelner van die klassieke wetenskaplike film "2001: A Space Odyssey" in 2022, kreatiwiteit en humor is noodsaaklike komponente van die lewe aan boord van die ISS.

FAQ

1. Is 'n Halloween-viering algemeen op die Internasionale Ruimtestasie?

Halloween-vieringe het 'n tradisie geword onder ruimtevaarderspanne op die Internasionale Ruimtestasie as 'n manier om pret en feestelikheid in die lewe in die ruimte te spuit.

2. Hoekom sal NASA se Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli ruimtepakke dra?

O'Hara en Moghbeli sal deelneem aan 'n geskiedkundige ruimtewandeling wat volledig vir vroue bestaan, wat van hulle vereis om ruimtepakke te dra terwyl hulle buite die Internasionale Ruimtestasie waag.

3. Hoe kan ek die regstreekse uitsending van die volvrou-ruimtewandeling kyk?

Die hele-vrou ruimtewandeling sal regstreeks uitgesaai word via NASA Television, vanaf 6:30 vm EDT (1030 GMT). Jy kan inskakel op die uitsending op Space.com via NASA Television.

4. Watter ander kreatiewe kostuums het ruimtevaarders in die verlede gedra?

Ruimtevaarders het die Halloween-gees in die ruimte omhels deur 'n verskeidenheid kostuums te dra, insluitend Elvis, Superman, Darth Vader, en selfs karakters uit ikoniese sci-fi films soos "2001: A Space Odyssey". Jy kan 'n versameling van hierdie kostuums op Space.com se webwerf vind.