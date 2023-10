Internasionaal Neem die Maanaand waar wat in Bakersfield aangebied word

By

Die Kern Astronomical Society organiseer 'n Internasionale Observeer the Moon Night by Riverwalk Park in Bakersfield op Saterdag, 21 Oktober. Hierdie geleentheid bied die gemeenskap 'n kans om die Maan, Jupiter en Saturnus te sien deur 'n teleskoop teen geen koste.

Die geleentheid is geskeduleer om Saterdag van 7:10 tot XNUMX:XNUMX plaas te vind, sodat deelnemers die skoonheid van hierdie hemelliggame van nader en persoonlik kan aanskou. As jy egter nie die geleentheid kan bywoon nie, stel NASA alternatiewe maniere voor om fees te vier en na die maan te kyk.

Hierdie alternatiewe sluit in bloot opkyk na die maan, die gebruik van 'n teleskoop of verkyker vir 'n nader kyk, die neem van pragtige foto's van die maan, ontspan op jou rusbank terwyl jy na die maan kyk, die topografie daarvan deur aanraking te verken, maankuns te skep en te bewonder, luister na die maan, neem 'n virtuele velduitstappie na die maan, en sien die maan deur die oë van 'n ruimtetuig. Daarbenewens kan die waarneming van die maan deur die jaar help om 'n mens se begrip van ons natuurlike satelliet te verdiep.

Vir meer gedetailleerde inligting en hulpbronne oor International Observe the Moon Night, kan jy die NASA-webwerf besoek.

