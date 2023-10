Die Wetenskap Agter Swaar Quark Diffusie Koëffisiënt: Verken Quark-Gluon Plasma

Wetenskaplikes het die swaar kwark-diffusiekoëffisiënt suksesvol bereken, 'n maatstaf van hoe vinnig momentum van 'n gesmelte sop van kwarke en gluone na swaar kwarke oorgedra word. Hierdie deurbraak is bereik deur van die wêreld se kragtigste superrekenaars te gebruik. Die berekeninge het aan die lig gebring dat die oordrag van momentum uiters vinnig is en die grense bereik wat deur kwantummeganika gestel word. Die interaksies tussen die vrygemaakte kwarke en gluone en die swaarder kwarke is so sterk en gereeld dat hulle effektief die swaar kwarke saamtrek.

Hierdie bevindinge werp lig op eksperimentele resultate wat toon dat swaar kwarks vasgevang word in die vloei van materie wat in swaar ioonbotsings gegenereer word. Die botsings, wat by deeltjiebotsers soos die Relativistiese Heavy Ion Collider en die Large Hadron Collider plaasvind, skep 'n toestand bekend as 'n quark-gluon plasma (QGP). Die ontleding verskaf ook bykomende bewyse wat die hipotese ondersteun dat die QGP 'n byna perfekte vloeistof is, met 'n ongelooflike lae viskositeit wat die grense van kwantummeganika nader. Die navorsing verbeter nie net ons begrip van hierdie botsings nie, maar beklemtoon ook die samewerking en samewerking tussen internasionale teoretici en die kernfisika-navorsingsgemeenskap.

Die lae viskositeit van die QGP kan vergelyk word met 'n swaar rots wat in 'n stroom vloei. Die intense interaksies tussen die vrygemaakte kwarks en gluone lei tot 'n gemiddelde vrye pad, of die afstand wat 'n deeltjie kan aflê voordat dit met 'n ander interaksie het, dit is uiters klein. Dit beteken dat swaar kwarke met 'n soortgelyke klein gemiddelde vrye pad genoeg interaksies sal ervaar om deur die vrygemaakte deeltjies in die QGP saamgetrek te word.

Om die swaar kwarkdiffusiekoëffisiënt te bereken, het fisici van die HotQCD Collaboration kragtige superrekenaars gebruik en rooster QCD gebruik, 'n tegniek om die komplekse vergelykings van kwantumchromodinamika op te los. Die span het ontdek dat die swaar kwark-diffusiekoëffisiënt buitengewoon groot is, wat bevestig dat die gemiddelde vrye pad van swaar kwarks binne die QGP inderdaad baie kort is. Hierdie berekeninge sal teoretici help om simulasies te verbeter van hoe swaar kwarke binne die QGP geproduseer word en hoe hul interaksies ontwikkel soos wat die QGP veranderinge ondergaan.

Die navorsing is ondersteun deur die Departement van Energie Kantoor van Wetenskap, veral die Kantoor vir Kernfisika, as deel van die Wetenskaplike Ontdekking deur Gevorderde Rekenaarkunde (SciDAC) en die Heavy-Flavor Theory (HEFTY) aktuele teorie samewerking. Befondsing uit ander bronne vir individuele medewerkers is ook erken. Die studie het gebruik gemaak van rekenaarhulpbronne by die National Energy Research Scientific Computing Centre en fasiliteite van die USQCD Collaboration.

Bronne:

– https://www.energy.gov/