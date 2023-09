Nuwe ontdekking: Vroeë mense het meer as 476,000 XNUMX jaar gelede hout gebruik om strukture te bou

Navorsers van die Universiteit van Liverpool en die Universiteit van Aberystwyth het onlangs 'n belangrike argeologiese ontdekking by die Kalambo-waterval-terrein in Zambië gemaak. Hulle het 'n stapel houtblokke gevind wat 476,000 XNUMX jaar terug dateer, wat aandui dat vroeë mense hout gebruik het om strukture te bou baie vroeër as wat voorheen geglo is.

Hout artefakte uit die vroeë Steentydperk is ongelooflik skaars in argeologiese rekords as gevolg van hout se natuurlike verval oor tyd. Die unieke versuipte toestande by die Kalambo Falls-terrein het egter hierdie stompe bewaar, wat hulle die oudste bewyse maak van houtstrukture wat tot dusver gevind is.

Die navorsers het ook 'n wig, 'n graafstok, 'n afgesnyde stomp en 'n gekerfde tak op die terrein ontdek. Deur die snymerke op die houtoorblyfsels te ondersoek, het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat vroeë mense groot stompe gemaak en saamgestel het, moontlik om fondamente of dele van wonings te skep.

Hierdie nuwe bevinding daag die vorige aanname uit dat vroeë houtgebruik beperk was tot wapens soos spiese en graafstokke. Dit dui daarop dat doelbewuste houtwerk reeds 'n halfmiljoen jaar gelede plaasgevind het. Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature, werp lig op die houtwerktegnieke en die vermoëns van vroeë mense tydens die Paleolitiese era.

Die bewaarde stompe vertoon ook 'n houtwerkstyl wat nie elders in Afrika of Eurasië uit dieselfde tydperk gesien word nie, wat hierdie ontdekking selfs meer uniek maak. Die ineengeslote stompe bied waardevolle insigte in die konstruksiepraktyke van vroeë mense en hul gebruik van hout as boumateriaal.

Hierdie baanbrekende navorsing maak moontlikhede oop vir verdere studies oor vroeë menslike beskawings en hul argitektoniese praktyke. Dit dra by tot ons begrip van die vindingrykheid en vindingrykheid van vroeë mense in die gebruik van natuurlike materiale vir konstruksiedoeleindes.

Bronne:

- Universiteit van Liverpool

– Aberystwyth Universiteit

– Natuurjoernaal

Tasmaniese Tier-DNS ontsluit deur RNA-analise, uitbreiding van genetiese navorsing

Wetenskaplikes het 'n groot deurbraak op die gebied van paleogenomika behaal deur ribonukleïensuur (RNA) suksesvol te onttrek en te ontleed uit 'n bewaarde 130 jaar oue Tasmaanse tiermonster. Dit is die eerste keer dat RNS van 'n uitgestorwe spesie verkry is, wat 'n belangrike mylpaal in genetiese navorsing merk.

Paleogenomics fokus op die bestudering van die genetiese materiaal van antieke en uitgestorwe spesies om hul evolusie, bevolkingsveranderinge en ekologiese rolle te verstaan. Alhoewel DNS-volgordebepaling 'n waardevolle hulpmiddel in hierdie veld was, het dit beperkings in die verskaffing van gedetailleerde inligting oor geenuitdrukkingsdinamika en regulering.

RNA, aan die ander kant, is betrokke by geenuitdrukking en kan spesifieke insigte in weefselspesifieke geenaktiwiteit verskaf. Deur die RNA wat uit die spier- en velweefsel van die Tasmaniese tier onttrek is te ontleed, het navorsers waardevolle inligting oor sy genetiese aktiwiteit, soos spiertipes en bloedverwante kenmerke, bekom.

Verder het die studie die annotasie van die Tasmaanse tier se genoom verbeter deur nuwe genetiese elemente en mikroRNA's te identifiseer wat voorheen onbekend was. Die ontleding het ook die teenwoordigheid van antieke RNA-virusse in die weefsel aan die lig gebring, wat potensiële insigte bied in die evolusie van virusse met verloop van tyd.

Hierdie baanbrekende studie bied nie net 'n dieper begrip van die genetiese dinamika in 'n uitgestorwe spesie nie, maar bied ook opwindende vooruitsigte vir verdere navorsing op die gebied van paleogenomika. Deur die genetiese inligting wat in RNA gestoor is, te ontsluit, kan wetenskaplikes ons kennis van antieke lewe en die genetiese kompleksiteit daarvan uitbrei.

Bron:

– Genome Research-joernaal

Wetenskaplikes skep sterk en volhoubare spinnekopsy deur geneties gemodifiseerde sywurms te gebruik

Navorsers van China se Donghua Universiteit het 'n nuwe soort spinnekop sy ontwikkel wat aansienlik sterker en taaier is as tradisionele materiale soos Kevlar. Die wetenskaplikes het hierdie deurbraak behaal deur geneties gemodifiseerde sywurms te gebruik om die spinnekop-sy te produseer.

Spinnekopsy is bekend vir sy uitsonderlike sterkte en duursaamheid, maar dit is moeilik om kommersieel te reproduseer. Deur die eienskappe van sy- en poliamiedvesels te kombineer, het die wetenskaplikes spinnekop-syvesels geskep wat beide sterk en taai is.

Die doel was om omgewingsvriendelike vesels te produseer wat maklik vervaardig kon word. Sintetiese vesels soos nylon en Kevlar is sterk, maar nie natuurlik nie. Die gebruik van geneties gemodifiseerde sywurms het die navorsers in staat gestel om die natuurlike eienskappe van spinnekop sy op 'n koste-effektiewe en skaalbare wyse te herhaal.

Hierdie nuwe uitvinding het die potensiaal om verskeie nywerhede te revolusioneer, insluitend tekstiele en chirurgiese materiale. Die hoogs duursame en volhoubare spinnekop-syvesels kan sintetiese materiale vervang, wat 'n meer eko-vriendelike alternatief bied.

Verdere ontwikkelings in die kommersialisering van spinnekop kan wydverspreide toepassings hê en verskeie sektore beïnvloed, wat 'n meer volhoubare en omgewingsbewuste benadering tot materiaalproduksie bevorder.

Bron:

– Sakejoernaal

Studie onthul neurale pad in moeders se brein wat reageer op huil van babas

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die New York University School of Medicine gedoen is, werp lig op die neurale pad in moeders se breine wat reageer op baba gehuil. Die bevindinge toon dat 'n spesifieke neurale pad ouditiewe seine van baba gehuil dra na die neurone wat verantwoordelik is vir die vervaardiging van oksitosien in die moeders se brein.

Oksitosien speel 'n deurslaggewende rol in moederlike prosesse soos bevalling en verpleging. Die studie, wat op moedermuise en hul babas uitgevoer is, het die aktivering van die neurale baan ondersoek wat betrokke is by die vrystelling van oksitosien in reaksie op baba gehuil.

Die navorsing het elektrofisiologiese opnames en fotometrietegnieke gebruik om die neurale seine in die muise te meet. Die studie het bevind dat die neurale pad vir oksitosien spesifiek veroorsaak is deur die huil van die babas, wat 'n unieke reaksie toon in vergelyking met ander klanke.

Hierdie neurale pad dien as 'n skakelaar, wat die vrystelling van oksitosien beheer en 'n ma se gedrag beïnvloed wanneer sy haar baba hoor huil. Die studie wys hoe sensoriese leidrade van die baba in die moeder se brein geïntegreer word, wat gepaste reaksies vir effektiewe ouerskap verseker.

Om die neurale meganismes agter moederlike reaksies op huil van babas te verstaan, kan insig gee in die komplekse aard van binding en versorging. Die studie se bevindinge dra by tot ons begrip van die ingewikkelde verband tussen breinfunksie, gedrag en moederinstinkte.

Bron:

– Natuurjoernaal