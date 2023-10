Verstaan ​​elektrongedrag in vloeistowwe met behulp van intense laservelde

Wetenskaplikes het 'n deurbraak gemaak in die bestudering van die gedrag van elektrone in vloeistowwe met behulp van intense laservelde. Deur hierdie tegniek te gebruik, kon hulle 'n unieke hoë-harmoniese spektrum identifiseer en die elektrongemiddelde vrye pad in vloeistowwe meet. Hierdie navorsing werp lig op die ultravinnige dinamika van elektrone in vloeistowwe en verskaf nuwe insigte in hul gedrag.

Hoë-harmoniese generering (HHG) is 'n bekende tegniek wat intense laservelde gebruik om hoë-energie fotone te genereer. Dit is wyd gebruik in verskeie wetenskaplike velde om elektroniese beweging en chemiese reaksies te bestudeer. HHG in vloeistowwe is egter relatief onontgin in vergelyking met gasse en vaste stowwe.

Die internasionale navorsingspan van die Max Planck Instituut vir die Struktuur en Dinamika van Materie (MPSD) in Hamburg, Duitsland, en ETH Zurich in Switserland het 'n unieke apparaat ontwikkel om die interaksie tussen vloeistowwe en intense lasers te bestudeer. Hulle het ontdek dat die hoë-harmoniese spektrum in vloeistowwe anders optree as gasse en vaste stowwe.

Die navorsers het bevind dat die maksimum fotonenergie wat deur HHG in vloeistowwe verkry word, onafhanklik is van die laser se golflengte. Hulle het die effektiewe elektrongemiddelde vry pad geïdentifiseer as die deurslaggewende faktor wat die fotonenergie beperk. Hierdie gemiddelde vrye pad verteenwoordig die gemiddelde afstand wat 'n elektron kan aflê voordat dit met 'n ander deeltjie bots.

Deur eksperimentele en teoretiese resultate te kombineer, het die wetenskaplikes nie net die sleutelfaktor geïdentifiseer wat die maksimum fotonenergie bepaal nie, maar ook die eerste hoë-harmoniese spektroskopie-eksperiment in vloeistowwe uitgevoer. Hierdie navorsing maak nuwe moontlikhede oop vir die bestudering van elektrondinamika in vloeistowwe en bied 'n waardevolle hulpmiddel om hul gedrag te verstaan.

Hierdie studie, gepubliseer in Nature Physics, merk 'n belangrike mylpaal op die gebied van elektrondinamika in vloeistowwe. Dit verbeter nie net ons begrip van vloeistofgedrag onder intense laservelde nie, maar baan ook die weg vir toekomstige ondersoeke in hierdie gebied. Verdere navorsing met behulp van hierdie spektroskopiese instrument sal bydra om die ingewikkelde dinamika van elektrone in vloeistowwe te ontbloot.

Verwysing: "Hoogharmoniese spektroskopie van lae-energie elektronverspreidingsdinamika in vloeistowwe" deur Angana Mondal, Ofer Neufeld, Zhong Yin, Zahra Nourbakhsh, Vít Svoboda, Angel Rubio, Nicolas Tancogne-Dejean en Hans Jakob Wörner, 28 September 2023, Natuur Fisika.

Bron: Max Planck Instituut vir die Struktuur en Dinamika van Materie (MPSD), ETH Zurich.