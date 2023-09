Integrasie van 2D-materiaal vir On-Chip-fotonika

Die integrasie van nie-lineêre optiese funksies in geïntegreerde optika het aansienlike opwinding in die wetenskaplike gemeenskap gegenereer. Dit het moontlikhede oopgemaak vir die ontwikkeling van ten volle geïntegreerde, nie-lineêre optiese toestelle met uiteenlopende toepassings in op-skyfie-spektroskopie, kwantumberekeninge, datakommunikasie, bio-sensing, en meer. In 'n onlangse studie gepubliseer in Light: Advanced Manufacturing, het 'n span wetenskaplikes onder leiding van professore Vincent Pelgrin en Zhipei Sun die potensiaal van hibriede fotoniese integrasiestrukture gedelf.

Silikonfotonika, met sy verenigbaarheid met CMOS-prosesse en lae koste, het aandag getrek vir die integrasie van verskillende aktiewe funksies. Daar is egter uitdagings wat verband hou met die ontginning van nie-lineêre optiese prosesse in silikonfotonika, soos swak nie-lineêre response en twee fotone-absorpsie. Materiale soos silikonnitried (SiN) het belowende resultate getoon, maar hulle benodig steeds groot pompkrag vir doeltreffende nie-lineêre prosesse.

'n Alternatiewe benadering is om hoogs nie-lineêre materiale aan op-skyfie-platforms bekend te stel. Twee-dimensionele (2D) gelaagde materiale, soos grafeen, oorgangsmetaal dichalcogenides (TMD's) en BP, is geïdentifiseer as hoogs belowend vanweë hul hoë derde-orde vatbaarheid. Die konsep van hibriede integrasie behels die inkorporering van hierdie 2D-materiaal in bestaande integrasieplatforms om die algehele nie-lineêre werkverrigting van golfleiers te verbeter.

Die integrasie van 2D-materiaal stel egter sy eie stel uitdagings, aangesien hierdie materiale steeds nie ten volle verstaan ​​word nie. Die impak van hul toevoeging tot geïntegreerde strukture moet noukeurig oorweeg word. Die resensie deur Pelgrin, Sun en hul span bied 'n omvattende oorsig van onlangse vordering in die veld, en bied teoretiese agtergrond-, modellerings-, ontwerp- en karakteriseringstappe vir die hibriede integrasie van 2D-materiale. Hierdie oorsig het ten doel om as 'n gids te dien vir toekomstige navorsing in geïntegreerde nie-lineêre fotonika, om struikelblokke te oorkom en die veld te bevorder.

Ten slotte hou die integrasie van hoogs nie-lineêre 2D-materiaal groot belofte in vir fotonika op die skyfie. Deur die unieke eienskappe van hierdie materiale te benut, is dit moontlik om die werkverrigting van geïntegreerde optiese toestelle te verbeter en die weg te baan vir verskeie toepassings op die gebied van fotonika.

