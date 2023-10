KI skep robot wat in die regte wêreld kan loop

’n Span navorsers aan die Noordwes-Universiteit in Chicago het ’n beduidende deurbraak behaal deur ’n KI-gedrewe robot te ontwikkel wat robotte van die grond af intelligent kan ontwerp. Die robot, hoewel klein en misvormd, verteenwoordig die eerste stap na 'n nuwe era van KI-ontwerpte gereedskap. Deur miljarde jare se evolusie in sekondes saam te druk, laat die nuwe algoritme die stelsel toe om 'n robot te ontwerp wat binne sekondes oor 'n plat oppervlak kan loop.

Wat hierdie KI-program onderskei, is die doeltreffendheid daarvan. Anders as ander KI-stelsels wat energiehonger superrekenaars en groot datastelle benodig, loop hierdie program op 'n liggewig persoonlike rekenaar en het die vermoë om nuwe strukture van nuuts af te ontwerp. Dit is nie beperk tot die nabootsing van vorige menslike werke nie, maar kan nuwe idees en ontwerpe genereer.

Om die stelsel te toets, het die navorsers dit gevra om 'n robot te ontwerp wat op land kan loop. Met elke herhaling het die program sy ontwerp ontleed, foute geïdentifiseer en sy struktuur opgedateer. Na net nege drieë het dit suksesvol 'n robot gegenereer wat in staat is om teen die helfte van die spoed van 'n gemiddelde menslike stap te loop.

Die navorsers glo dat hierdie deurbraak groot potensiaal het vir die toekoms van KI en kunsmatige lewe. Deur die blinddoek van evolusie te verwyder, het hulle miljarde jare se beproewing en fout in 'n oomblik saamgepers, wat die weg gebaan het vir die geboorte van nuwe organismes wat deur KI geskep is.

Dit is opmerklik dat KI verbasend met dieselfde oplossing vir stap vorendag gekom het as die natuur – bene. Die KI het egter 'n ander benadering gevolg, wat gelei het tot 'n robot met drie bene, agtervinne en 'n plat gesig. Terwyl sommige hierdie robot dalk as 'n nuttelose gadget beskou, sien die navorsers dit as die geboorte van 'n splinternuwe organisme.

Die studie is in die joernaal Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer en is gelei deur prof. Sam Kriegman by Northwestern se McCormick School of Engineering in samewerking met navorsers van die Massachusetts Institute of Technology en die Universiteit van Vermont.

Bronne: "Doeltreffende outomatiese ontwerp van robotte" (Proceedings of the National Academy of Sciences)