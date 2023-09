Insigte in die biodiversiteit van Annelids in die Clarion-Clipperton-sone

’n Onlangse studie het nuwe insigte verskaf oor die biodiversiteit van annelide in die Clarion-Clipperton-sone (CCZ), die wêreld se grootste diepsee-mineraaleksplorasiegebied. Annelids, wat wurms insluit, is een van die grootste groepe makro-invertebrate wat gevind word in die modder wat die seebodem van die CCZ bedek.

Die navorsers van die Universiteit van Göteborg en die Natural History Museum London het 'n kombinasie van tradisionele morfologiese benaderings en moderne molekulêre tegnieke gebruik om meer as 300 spesies annelide in die CCZ te identifiseer. Dit sluit 129 spesies oor 22 annelidfamilies in, waarvan baie as nuut vir die wetenskap beskou word.

Om die biodiversiteit van die CCZ te verstaan ​​is belangrik om die beskerming van hierdie unieke ekosisteme in te lig, veral aangesien kommersiële diepsee-mynbedrywighede in die gebied op hande kan wees. Taksonomie, die klassifikasie van organismes, is deurslaggewend vir hierdie begrip. Ongelukkig word sagte-liggaam-annelide dikwels tydens versameling beskadig, wat tradisionele morfologiese benaderings beperk maak. Daarom word DNS-tegnieke toenemend gebruik om morfologiese identifikasie aan te vul.

Die navorsers het 'n aansienlike poging aangewend om hul annelid-data te publiseer en te deel tot voordeel van die breër wetenskaplike gemeenskap en belanghebbendes wat betrokke is by besluitneming oor diepsee-mynbou. Hul kontrolelys van CCZ annelide, hoewel nog gedeeltelik, is 'n belangrike stap in die rigting van die skep van veldgidse vir die gebied se wild.

Namate die Internasionale Seebodowerheid mynaansoeke vir die CCZ oorweeg, het die gebruik van biologiese data vir omgewingsbestuur belangriker as ooit geword. Hierdie studie dra by tot die sluiting van die kennisgaping oor die biodiversiteit van die CCZ en beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing en beskermingsmaatreëls in hierdie unieke diepseehabitatte.

