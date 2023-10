Insigte in die vordering en toepassings van 2D-materiale

Hierdie artikel beklemtoon die onlangse oorsig wat gedoen is deur Roman Engel-Herbert, Direkteur van die Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), en Joao Marcelo J. Lopes, 'n Senior Wetenskaplike by PDI, op die gebied van tweedimensionele gelaagde materiale ( 2DLM). Hul resensie, getiteld "Onlangse vooruitgang in 2D-materiaalteorie, sintese, eienskappe en toepassings," word in ACS Nano gepubliseer. Die skrywers verskaf waardevolle insigte in die huidige tendense en toekomstige vooruitsigte rakende die sintese en eienskappe van hierdie materiale.

Die resensie put inspirasie uit die 9de jaarlikse Graphene and Beyond-werkswinkel wat in 2022 gehou is. Dit inkorporeer ook PDI se onlangse werk oor die groei van hoëgehalte magnetiese heterostrukture deur gebruik te maak van epitaksiale metodes. 'n Wye reeks onderwerpe word in die oorsig gedek, insluitend teorie, sintese en verwerking, materiaaleienskappe, materiaalintegrasie, toestelstudie en gedraaide 2D-heterostrukture.

Sommige van die fundamentele onderwerpe wat in die oorsig bespreek word, sluit die modellering van defekte en interkalante in, met die fokus op formasiepaaie en strategiese funksionaliteite. Die rol van masjienleer in sintese en sensing word ook uitgelig. Die resensie beklemtoon belangrike ontwikkelings in die sintese, verwerking en karakterisering van verskeie 2D-materiale. Daarbenewens ondersoek dit die optiese en fonon-eienskappe van hierdie materiale, beheer deur materiaal-inhomogeniteit, multidimensionele beeldvorming, biosensing en masjienleer-analise.

Die konsep van mengdimensionele heterostrukture wat 2D-boublokke gebruik vir die volgende generasie logika en geheuetoestelle word bekendgestel. Die skrywers delf ook in die belangrikheid van draaihoek-homojunctions in kwantumvervoer en verskaf toekomsperspektiewe vir die veld van 2DLM.

Bydraende skrywers tot die resensie sluit kundiges van verskeie Amerikaanse institute en internasionale instellings soos die Universiteit van Innsbruck in. Hierdie samewerking verseker 'n omvattende en globale perspektief op die vooruitgang en toepassings van 2D-materiaal.

Oor die algemeen bied die resensie deur Engel-Herbert en Lopes 'n omvattende oorsig van die huidige stand van die veld en bied opwindende vooruitsigte vir die toekoms van 2D-materiaal.

