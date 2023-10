Mars se samestelling onthul leidrade oor vroeë sonnestelsel

Nuwe onthullings oor Mars se samestelling werp lig op die planeet se vroeë bestaan ​​en posisionering binne die sonnestelsel. Onlangse bevindinge van NASA se InSight-lander-sending het vorige aannames oor die samestelling van Mars uitgedaag, veral met betrekking tot sy kern.

Anders as die Aarde, wat 'n oorwegend vloeibare ysterkern het, dui InSight se waarnemings daarop dat Mars 'n kleiner kern het met 'n laag vloeibare silikate wat dit omhul. Die data dui daarop dat hierdie laag ongeveer 150 kilometer dik is en die rotsagtige kors van die planeet omring. Hierdie bevindinge het wetenskaplikes aangespoor om hul begrip van planetêre vorming te heroorweeg.

Navorser Dongyang Huang van ETH Zürich verduidelik dat die aanvanklike waarneming van Mars se kernsamestelling, wat 'n verbasend hoë proporsie ligter elemente bevat het, bestaande teorieë oor planetêre ontwikkeling weerspreek het. Verdere ontleding het egter tot 'n nuwe hipotese gelei: Mars besit 'n kleiner, digter kern met 'n vloeibare middelpunt wat ongeveer 9-14% ligter elemente bevat. Hierdie unieke komposisie daag vorige aannames uit en verskaf tergende leidrade oor Mars se vroeë oorsprong.

Die digtheidsverskille wat afgelei word uit die seismiese data wat deur InSight se seismograaf ingesamel is, bied waardevolle insigte in die planeet se binneland. Terwyl hulle op Aarde is, gebruik navorsers seismograwe om grondvibrasies te meet en die planeet se digtheid en chemiese samestelling af te lei, en die bestudering van Mars bied verskeie uitdagings. InSight se seismograaf, die eerste van sy soort wat op Mars ontplooi is, het wetenskaplikes in staat gestel om belangrike data oor die planeet se vibrasiepatrone en samestelling in te samel.

Hierdie onlangse bevindings dui daarop dat Mars moontlik vroeër as die Aarde in die sonnestelsel se geskiedenis gevorm het, moontlik gedurende 'n tyd toe die Son omring was deur 'n newelagtige wolk deeltjies. Die kenmerkende samestelling van Mars se kern bied 'n intrige kykie in die planeet se verlede en laat intrige vrae oor die toestande wat tydens sy vorming geheers het, ontstaan.

Algemene vrae

1. Wat is die samestelling van Mars se kern?

Volgens onlangse waarnemings van NASA se InSight-lander-sending, is Mars se kern kleiner as wat voorheen geglo is en bevat dit 'n laag vloeibare silikate wat sy vloeibare ysterkern omring.

2. Hoe het navorsers Mars se samestelling bestudeer?

Navorsers het InSight se seismograaf gebruik om vibrasiepatrone te meet en die planeet se digtheid en chemiese samestelling af te lei. Dit het waardevolle data oor Mars se kern en sy kenmerkende samestelling verskaf.

3. Hoe verskil Mars se samestelling van die aarde?

Terwyl die Aarde 'n oorwegend vloeibare ysterkern het, het Mars se kern 'n kleiner grootte en sluit 'n laag vloeibare silikate bykomend tot vloeibare yster in.

4. Wat suggereer die bevindinge oor Mars se vorming?

Die groter proporsie ligte elemente binne Mars se kern dui daarop dat die planeet vroeër in die sonnestelsel as die Aarde gevorm het. Dit dui daarop dat Mars moontlik ontwikkel het terwyl die Son nog deur 'n newelwolk deeltjies omring was.