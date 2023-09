Lewe soos 'n analoog ruimtevaarder in Antarktika

In November 2022 het Tara Sweeney 'n navorsingsekspedisie na Thwaites-gletser in Wes-Antarktika onderneem. Terwyl haar hoofdoelwit was om die gletser se geologie en yssmelting te bestudeer, kon Sweeney nie anders as om herinner te word aan hoe dit kan voel om 'n ruimteverkenner te wees nie. As 'n voormalige lugmagoffisier en huidige doktorale student in maangeologie, het sy die ooreenkoms tussen Antarktiese ekspedisies en ruimtesendings gevoel.

Ruimtewetenskaplikes bestudeer al jare lank die ervarings van mense wat in uiterste omgewings soos Antarktika woon om die uitdagings en toestande wat ruimtevaarders op ander planete in die gesig staar, beter te verstaan. Hierdie poolekspedisies dien as 'n waardevolle analoog vir ruimteverkenning, en bied insigte in die fisiologiese en psigologiese aspekte van langdurige missies.

Tydens haar verblyf van 16 dae op Thwaites Glacier het Sweeney en haar span in tente gewoon en strawwe weersomstandighede trotseer. Hulle het storms en sneeustorms in die gesig gestaar en dae lank vasgevang in hul tente deurgebring. Sweeney het selfs vasgevang in 'n whiteout, wat die ervaring vergelyk het met 'n tafeltennisbal. Ten spyte van die uitdagings het sy 'n gevoel van fokus en opgewondenheid gevoel wat sy nie op haar tuiskontinent ervaar het nie.

Die bywoning van die 2023 Analoog Ruimtevaarder Konferensie in Mei het Sweeney 'n unieke geleentheid gebied om die analoog ruimtevaarder ervaring verder te verken. Die konferensie het individue bymekaar gebring wat langtermyn-ruimtereise op Aarde simuleer. Die geleentheid wat gehou is by Biosphere 2, 'n selfstandige habitat in die Arizona-woestyn, was daarop gemik om die lewensvatbaarheid van die skep van bewoonbare omgewings op vyandige planete te verstaan.

Sweeney se reis na Thwaites-gletser en haar deelname aan die Analoog Ruimtevaarderkonferensie beklemtoon die verband tussen poolverkennings en ruimtesendings. Hierdie ervarings bied waardevolle insigte in die fisiese en geestelike uitdagings wat ruimtevaarders kan teëkom op toekomstige missies na die Maan, Mars en verder.

