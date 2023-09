Die geheimsinnige herlewing van die dodelike Nipah-virus in Kerala, Indië

In 'n hospitaal in Kozhikode, Kerala, is die kritiekesorgspesialis Anoop Kumar voor 'n verwarrende situasie gekonfronteer. Vier lede van dieselfde gesin is in sy hospitaal opgeneem met soortgelyke simptome van koors, hoes en griepagtige siektes. Terwyl hulle in die familie se mediese geskiedenis delf, het hulle ontdek dat die pa van die twee jong broers en susters onlangs met soortgelyke simptome gesterf het. Die span het vinnig die verband met die dodelike Nipah-virus gemaak.

Die Nipah-virus, wat die eerste keer in Mei 2018 in Kerala geïdentifiseer is, is 'n soönotiese virus wat vermoedelik van vlermuise na mense versprei word. Dit het 'n hoë sterftesyfer, wat wissel van 40 tot 75 persent. In die 2018-uitbraak is 18 mense besmet en 17 is dood. Daar is geen gemagtigde behandelings of entstowwe vir Nipah nie, wat vinnige identifikasie en inperking van kardinale belang maak.

Die span by die hospitaal het die pasiënte geïsoleer en monsters vir toetsing gestuur. Drie van die pasiënte, insluitend die oorlede pa se seun en broer, het positief getoets vir Nipah. Nog 'n onverwante pasiënt met soortgelyke simptome het ook positief getoets. Die aanvanklike geval van die oorlede pa, Mohammed Ali, is geïdentifiseer as die vroegste geval in hierdie uitbreking, maar daar kan ander ongeïdentifiseerde gevalle wees as gevolg van die virus se inkubasietydperk van 14 tot 21 dae.

Die bevestiging van Nipah het 'n vinnige reaksie van Kerala se openbare gesondheidsowerhede veroorsaak. Maatreëls is ingestel om die uitbreking te beperk en verdere verspreiding te voorkom. Gegewe die potensiële katastrofiese gevolge as die virus versprei, is vroeë opsporing en isolasie van gevalle uiters belangrik.

Nipah word oorgedra deur direkte kontak met besmette diere, soos vlermuise of varke, of deur die verbruik van besmette kos of water. Noue kontak met besmette individue kan 'n mens ook aan die virus blootstel. Kerala het verskeie uitbrake van Nipah gesien, en toesigpogings duur voort.

Hierdie onlangse herlewing van die Nipah-virus dien as 'n herinnering aan die voortdurende bedreiging wat deur soönotiese siektes ingehou word en die behoefte aan robuuste toesig, vinnige identifikasie en doeltreffende inperkingstrategieë.

