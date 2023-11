Russiese president Vladimir Poetin het onlangs sy planne onthul om 'n nuwe Russiese ruimtestasie te bou, wat 'n vertrek van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) aandui en poog om Rusland se eie wentelbaan te vestig. Die eerste segment van die nuwe ruimtestasie sal na verwagting teen 2027 ten volle in werking wees, wat Rusland net vier jaar gee om die konstruksie te voltooi en die ISS mee te ding.

Die besluit om 'n nuwe ruimtestasie te bou kom soos die 25-jarige ISS sy aftrede nader en hulpbronne begin afneem. Aangesien die ISS die einde van sy lewensduur omstreeks 2030 bereik, erken Moskou die behoefte aan 'n plaasvervanger om sy ruimtevermoë te behou. Die Russiese ruimte-agentskap, Roscosmos, het voorheen 'n fisiese model van die voorgestelde ruimtestasie vertoon, met die bynaam "Ross", wat ooreenkomste met China se Tiangong-pos het.

Aanvanklik het Rusland beplan om na 2024 aan die ISS te onttrek en op die ontwikkeling van sy eie wentelbaanstasie te fokus. Hierdie planne is egter hersien, en Rusland het sy deelname aan die ISS verleng tot 2028 as 'n tydelike maatreël. Poetin beklemtoon die belangrikheid van tydige optrede en waarsku dat versuim om grootskaalse werk aan die Russiese wentelbaanstasie teen 2024 te begin, kan lei tot die verlies van die vermoë om 'n teenwoordigheid in die ruimte te behou.

Hierdie skuif na onafhanklikheid in ruimteverkenning weerspieël Rusland se begeerte om sy afhanklikheid van Westerse lande te verminder weens sanksies wat opgelê is na die Oekraïne-krisis. Die ISS, wat in 1998 gestig is, was 'n samewerkingspoging tussen die Verenigde State, Rusland, Kanada, Japan en 11 Europese lande. NASA het egter sy voorneme aangekondig om die stasie teen 2031 te ontwentel, wat Rusland aangespoor het om sy eie ruimte-inisiatiewe te volg.

Benewens die nuwe ruimtestasie het Poetin ook sy verbintenis tot Rusland se maanprogram uitgespreek, ondanks ’n onlangse mislukte maanlanding. Ten spyte van terugslae, sal die maansending voortgaan, en die Russiese regering bly toegewy aan maanverkenning.

Vrae:

V: Waarom beplan Rusland om sy eie ruimtestasie te bou?

A: Rusland beoog om afhanklikheid van Westerse lande te verminder en 'n teenwoordigheid in die ruimte te behou ná die aftrede van die ISS.

V: Wat is die tydlyn vir die nuwe Russiese ruimtestasie?

A: Die eerste segment sal na verwagting teen 2027 in werking wees.

V: Wat is die huidige status van die ISS?

A: Die ISS nader die einde van sy lewensduur en is geskeduleer om teen 2031 te ontwentel.

V: Sal Rusland voortgaan om aan die ISS deel te neem?

A: Rusland het sy deelname aan die ISS verleng tot 2028 as 'n tydelike maatreël.

V: Wat het met Rusland se vorige ruimtestasie, Mir, gebeur?

A: Mir was die eerste modulêre ruimtestasie wat van 1986 tot 2001 deur die Sowjetunie en Rusland bedryf is.