Afleiding van veldbrandintensiteit deur kwarts-luminescentie

In Junie 2020 het die Mangum-brand meer as 70,000 2023 hektaar grond naby die Noordrand van die Grand Canyon Nasionale Park verbrand. Ses maande ná die brand het April Phinney, ’n M.Sc. kandidaat aan die Utah State University, het begin om grondmonsters in die gebrande gebiede te versamel om kwartsluminessensie te bestudeer. Phinney se navorsing oor kwartsluminessensie en die verhouding daarvan met brandintensiteit sal deur haar adviseur, Tammy Rittenour, by die Geologiese Vereniging van Amerika se GSA Connects XNUMX-vergadering aangebied word.

Kwarts is bekend vir sy vermoë om te verlig, of lig uit te straal, wanneer dit aan ioniserende straling blootgestel word. In kwartskristalle is daar dikwels strukturele defekte wat "positiewe lokvalle" skep waar uitgestoot elektrone vir miljoene jare gehou kan word. Wanneer dit aan lig of hitte blootgestel word, word hierdie vasgevangde elektrone vrygestel, wat fotone uitstraal en die luminesensiehorlosie terugstel.

Dateringstoepassings gebruik hierdie luminesensiesein om te bepaal wanneer kwarts laas aan lig of hitte blootgestel is. In hierdie studie het die navorsers die meting van luminesensie-sensitiwiteit gebruik om kwartskorrels te identifiseer wat aan verhoogde hitte van die veldbrand blootgestel is. Deur luminesensiemetings van brand-geaffekteerde grondmonsters te vergelyk met dié van onaangeraakte grondmonsters, kon Phinney 'n korrelasie tussen die erns van brandwonde en luminesensie-intensiteit vasstel.

Die veldtoetsing wat deur Phinney uitgevoer is, het getoon dat grondmonsters wat in veldbrand-geaffekteerde gebiede versamel is, hoër luminessensie vertoon het in vergelyking met monsters wat buite die brandomtrek versamel is. Daar was ook 'n merkbare verskil in luminesensie-intensiteit tussen verskillende brandintensiteitsones, met hoë-brandintensiteitmonsters wat tot twee keer die luminessensie van mediumbrandintensiteitmonsters getoon het. Hierdie bevindinge demonstreer dat kwarts luminessensie kan dien as 'n aanduiding van veldbrand brand intensiteit.

Deur kwarts-luminessensie in oppervlakgronde te bestudeer, kan navorsers vorige brandintensiteit evalueer en insigte in brandregimes oor 'n lang tydperk verkry. Hierdie inligting is van kardinale belang vir die begrip en voorspelling van huidige en toekomstige brandregimes, wat belangrike implikasies het vir gevaarkartering en versagtingstrategieë in die suidweste van die Verenigde State.

Algehele, Phinney se navorsing oor die afleiding van veldbrandintensiteit deur kwartsluminessensie bied 'n waardevolle hulpmiddel vir die bestudering en monitering van veldbrande en hul potensiële impak op ekosisteme.