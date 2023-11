Ontsluit die geheime van vroeë selfbewustheid by babas

’n Baanbrekende studie het aan die lig gebring dat selfs die jongste babas, so jonk as vier maande oud, tekens van selfbewustheid het. Hierdie ontdekking het 'n nuwe begrip van vroeë kognitiewe ontwikkeling laat ontstaan ​​en het diepgaande implikasies vir ons begrip van menslike bewussyn.

In hierdie studie het navorsers die gedrag van babas tydens 'n reeks noukeurig ontwerpte eksperimente waargeneem en ontleed. Deur 'n unieke kombinasie van visuele leidrade en spieëlrefleksies te gebruik, kon hulle bepaal of babas hulself as aparte individue kon herken.

Die resultate was verstommend. Daar is gevind dat babas so jonk as vier maande duidelike aanduidings van selfbewustheid toon. Hulle het gedrag getoon soos om hul eie liggame aan te raak en te verken, sowel as om selfgerigte bewegings te doen terwyl hulle hul spieëlweerkaatsings waarneem. Dit dui op 'n bewuste begrip van hulself as verskillend van hul omgewing.

In teenstelling met vorige oortuigings dat selfbewustheid baie later in die kinderjare ontwikkel, daag hierdie studie ons vooropvattings oor vroeë kognitiewe vermoëns uit. Dit impliseer dat die grondslag van selfbewustheid baie vroeër aanwesig is as wat voorheen gedink is, wat die grondslag lê vir 'n menigte komplekse kognitiewe prosesse wat deur 'n kind se lewe voortgaan om te ontwikkel.

Vrae:

V: Wat is selfbewustheid?

A: Selfbewustheid is die vermoë om jouself te herken as 'n individu apart van ander, dikwels vergesel van die begrip van jou gedagtes, oortuigings en emosies.

V: Hoe is die studie uitgevoer?

A: Die studie het die waarneming en ontleding van die gedrag van babas behels deur visuele leidrade en spieëlrefleksies te gebruik om hul vermoë om hulself te herken, te assesseer.

V: Wat was die bevindinge van die studie?

A: Die studie het aan die lig gebring dat babas so jonk as vier maande oud tekens van selfbewustheid toon, wat vorige oortuigings uitdaag dat selfbewustheid baie later in die kinderjare ontwikkel.

V: Waarom is hierdie studie betekenisvol?

A: Hierdie studie bied 'n vars perspektief op vroeë kognitiewe ontwikkeling, en ontbloot die teenwoordigheid van selfbewustheid op 'n baie jonger ouderdom as wat voorheen erken is.