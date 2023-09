Indië se ryk tradisie van sonnavorsing

Indië het 'n lang geskiedenis van sonnavorsing, wat terugdateer na die laat 19de eeu. Die land se sonnavorsingspogings is geïnisieer deur HF Blanford, die eerste Direkteur-generaal van die Indiese Meteorologiese Departement, wat in 1881 die behoefte aan akkurate rekords van die son se verhittingskrag en die uitwerking daarvan op die aarde se oppervlak voorgestel het. Ruchi Ram Sahni, 'n pionier van wetenskappopulasie in Punjab, het in 1885 by Blanford se span aangesluit as die Tweede Assistent Meteorologiese Verslaggewer.

Die Kodaikanal-sonsterrewag (KSO) is in 1899 gestig en het 'n belangrike middelpunt vir sonsterrekunde geword. In 1909 het die Britse sterrekundige J Evershed 'n baanbrekende ontdekking by die KSO gemaak, wat as die "Evershed-effek" bekend geword het. Die KSO het ook 'n rol gespeel in die ontdekking van die beroemde "Raman-effek" in 1928, met KS Krishnan wat een van die mede-outeurs van die navorsingsartikel was.

In voortsetting van Indië se sonnavorsingsnalatenskap, is die Indiese Instituut vir Astrofisika (IIA) in 1971 in Bengaluru gestig. Dit het die sterrewagte by Kodaikanal en Kavalur geabsorbeer en het sedertdien beduidende bydraes tot sonnavorsing gelewer. Die IIA het die Visible Line Emission Coronagraph ontwikkel, 'n sleutelkomponent van die komende Indiese sterrewagsending, Aditya-L1.

Aditya-L1 sal vroeg volgende jaar sy bestemming bereik, waar dit die son se fotosfeer, chromosfeer en buitenste lae sal waarneem. Sy primêre doelwit is egter om ruimteweer te bestudeer en die onvoorspelbare spykers in die magneetveld te monitor wat veroorsaak word deur koronale massa-uitstoot van die son. Hierdie koronale massa-uitwerpings kan 'n bedreiging vir tegnologie-afhanklike beskawing inhou deur satelliete en elektriese roosters te beskadig.

Die tydsberekening van Aditya-L1 se missie stem ooreen met die verwagte hoogtepunt van die sonvlekaktiwiteitsiklus in 2026. Ander organisasies, soos NASA en die Britse regering, het ook ruimteweer gemonitor om die potensiële risiko's daarvan te versag.

Indiese kosmiese straal-eksperimente het ook beduidende bydraes tot ruimtenavorsing gelewer. Die GRAPES-3-eksperiment, 'n samewerking tussen Indië en Japan, het 'n "verbygaande verswakking van die aarde se magnetiese skild" ontdek wat met 'n sonstorm in 2015 gekorreleer het. Hierdie navorsing, gepubliseer in Physical Review Letters, het die belangrikheid van akkurate storm-aankomstyd getoon voorspelling om ekonomiese verliese tydens 'n wêreldwye stilstand te verminder.

Die ryk tradisie van sonnavorsing in Indië, gekombineer met sy groeiende kundigheid in ruimteweermonitering, beklemtoon die land se verbintenis tot die bevordering van wetenskaplike kennis en beskerming teen potensiële gevare wat met sonaktiwiteit verband hou.

Bronne: Arun Kumar Grover