Indië se Chandrayaan-3-sending staar onsekerheid in die gesig aangesien Lander en Rover vanlyn bly

By

Indië het hierdie somer geskiedenis gemaak deur die vierde land te word wat 'n ruimtetuig suksesvol op die maan laat land. Die jongste opdatering van die Indian Space Research Organisation (ISRO) onthul egter dat die Vikram-lander en Pragyan-rover van die Chandrayaan-3-sending tans vanlyn is.

Chandrayaan-3, wat in Julie in 'n maanbaan aangekom het, het ten doel gehad om in die Maan se suidelike poolstreek, 'n teikengebied vir toekomstige NASA-ruimtevaardersendings, te land. Rusland se Luna-25-ruimtetuig het ook om hierdie onderskeiding meegeding, maar het weens 'n stelselfout neergestort, wat Indië gelaat het om die eerste landing op 23 Augustus te eis.

Ná die maanaand het die ISRO probeer om Vikram en Pragyan te kontak, maar geen seine is vanaf die oppervlak ontvang nie. Die langdurige duisternis het dalk die sonkrag-aangedrewe robotte se batterye leeggemaak, hoewel daar nog hoop is dat hulle aanlyn kan terugkom as hulle genoeg tyd kry om te herlaai.

Dit was die tweede keer dat Indië hierdie hardeware op 'n Maan-sending gebruik het ná die Chandrayaan-2-sending in 2019, waar 'n soortgelyke lander en rover neergestort het kort nadat dit 'n wentelbaan bereik het. Ten spyte van die onsekerheid rondom die huidige status van die lander en rover, word Chandrayaan-3 as 'n merkwaardige prestasie vir Indië se ruimteprogram beskou.

Die sending volg nie net op die mislukking van Rusland se poging nie, maar het ook belangrike data oor die maan se suidelike breedtegrade ingesamel, wat die waarskynlike teenwoordigheid van water in die maangrond aandui. Aangesien NASA beoog om ruimtevaarders na hierdie gebied te stuur, kan die ontdekking van groot ysneerslae in kraters wat permanent geskadu is, instrumenteel wees om toekomstige menslike missies te ondersteun deur die nodige hulpbronne soos brandstof, suurstof en drinkwater te verskaf.

Alhoewel die uitslag van Chandrayaan-3 onseker bly, simboliseer dit Indië se sterk begin in maanverkenning en hul beduidende bydrae tot ons begrip van die aarde se hemelse buurman.

Definisies:

– Chandrayaan-3: Indië se maansending wat daarop gemik was om 'n lander en rover in die Maan se suidelike poolstreek te land.

– Maannag: Die tydperk van duisternis wat op die maanoppervlak ervaar word wanneer die Son deur die Maan geblokkeer word.

– Vikram lander: Die lander-komponent van die Chandrayaan-3-sending.

– Pragiese rover: Die rover-komponent wat die Vikram-lander vergesel.

– ISRO: Indian Space Research Organisation, die nasionale ruimte-agentskap van Indië.

Bronne:

– [bronartikel]