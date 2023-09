Indië se Aditya-L1-sending versamel data oor sondeeltjies rondom die aarde

Indië se Aditya-L1-sending het begin om data te versamel oor die gedrag van deeltjies wat die aarde omring. Die sending, wat op 2 September van stapel gestuur is, het ten doel om sonaktiwiteite te bestudeer om ruimteweer en die impak daarvan op Aarde beter te verstaan.

Die ruimtetuig se Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS)-instrument is op 10 September geaktiveer terwyl die ruimtetuig ongeveer 31,068 XNUMX myl van die aarde af was. STEPS bestaan ​​uit ses sensors wat supertermiese en energieke ione en elektrone in verskillende rigtings meet met behulp van lae- en hoë-energie deeltjiespektrometers.

Aditya-L1 is op pad na die Earth-Sun Lagrange Point 1, sowat 1 miljoen myl weg. Die ruimtetuig sal voortgaan om deeltjies wat ons planeet omring vanaf hierdie verre wentelbaan waar te neem. Die data wat ingesamel is, sal wetenskaplikes help om die oorsprong, versnelling en anisotropie (variasies in intensiteit en eienskappe na gelang van rigting) van sonwind- en ruimteweerverskynsels te ondersoek.

Die sending het 'n totaal van sewe wetenskap-instrumente aan boord. Vier van hierdie instrumente sal daarop gefokus wees om die Son direk waar te neem, terwyl die oorblywende drie deeltjies by Lagrangepunt 1 sal meet om die uitwerking van sondinamika in die interplanetêre medium te bestudeer.

Indië se vorige maansending, Chandrayaan-3, het op 23 Augustus suksesvol op die maan se oppervlak geland. Terwyl die sending tans in slaapmodus is om die maannag te oorleef, beplan die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) om die lander en rover wakker te maak wanneer die son kom op die maan se krateroppervlak op.

Met die Aditya-L1-sending en sy fokus op die bestudering van die Son, poog Indië om sy begrip van ruimteweer te verbeter en by te dra tot die breër wetenskaplike gemeenskap se kennis van ons gasheerster.

