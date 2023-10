Indiese Instituut vir Astrofisika bied die eerste sterpartytjie in Hanle Dark Sky Reserve aan

By

Die Indiese Instituut vir Astrofisika (IIA) het onlangs 'n unieke geleentheid genaamd die Star Party by die Hanle Dark Sky Reserve in Ladakh gereël. Hierdie gebeurtenis het ongeveer 30 amateur-sterrekundiges van verskillende dele van Indië bymekaargebring om die skoonheid van die naghemel, vry van ligbesoedeling, te aanskou en vas te vang.

Hanle, die tuiste van die IIA se Indiese Astronomiese Sterrewag, is bekend vir sy ongerepte donker lug en gunstige weerstoestande, wat dit 'n ideale plek maak vir astronomiese navorsing en astrofotografie. Die Hanle Dark Sky-reservaat, wat oor 'n gebied van ongeveer 1,073 XNUMX vierkante kilometer strek, is deur die Unie-gebied van Ladakh aangewys om ligbesoedeling te bekamp en die streek se donker lug te beskerm.

Tydens die Star Party het deelnemers die geleentheid gehad om hemelverskynsels waar te neem en te fotografeer wat slegs vanaf uiters donker plekke soos Hanle gesien kan word. Dit het die Valse Dagbreek en die Zodiacal Light ingesluit. Ten spyte van die uitdagings wat deur die hoë hoogte bo seespieël, koue temperature en 'n gebrek aan suurstof gestel word, het die deelnemers hul opgewondenheid en tevredenheid met die ervaring uitgespreek.

Benewens die verskaffing van 'n platform vir amateur-sterrekundiges, het die Star Party ook as 'n leergeleentheid vir die plaaslike Astronomie-ambassadeurs gedien. Hierdie ambassadeurs, opgelei deur die IIA, is verantwoordelik vir die leiding van astro-toeriste en die bevordering van astronomie-verwante toerisme in die gebied. Die bywoning van die Star Party het hulle toegelaat om hul kennis en vaardighede te verbeter deur interaksie met vooraanstaande amateur-sterrekundiges van die land.

Die sukses van hierdie eerste Star Party het die UT Ladakh-administrasie aangespoor om dit 'n jaarlikse gebeurtenis te maak. Deur die Hanle Dark Sky-reservaat as 'n toeristebestemming te bevorder, beoog hulle om sterrekunde-entoesiaste te lok en sodoende by te dra tot die ekonomiese ontwikkeling van die plaaslike dorpies.

In die algemeen was die Sterpartytjie by die Hanle Dark Sky-reservaat 'n unieke en suksesvolle geleentheid wat amateur-sterrekundiges bymekaar gebring het, astrofotografie bevorder het en opvoedkundige geleenthede gebied het vir plaaslike astronomie-ambassadeurs.

