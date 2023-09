Nuut opgemerk: Indië se Chandrayaan-3 Lander en Rover op die maan

Indië se Chandrayaan-3-sending, wat op 23 Augustus suksesvol op die maan geland het, is vasgevang in nuwe beelde wat deur 'n ander maansonde geneem is. Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het radarbeelde vrygestel van hul Chandrayaan-2-maansending, wat in 2019 in maanbaan aangekom het.

Alhoewel die Chandrayaan-3-lander tans onaktief is, is daar 'n moontlikheid dat dit sal ontwaak sodra sonlig terugkeer as gevolg van die twee weke lange duisternis aan die nabye kant van die maan waar dit geland het. ISRO-amptenare het egter bevestig dat die lander en sy klein rover, genaamd Pragyan, reeds al hul hoofdoelwitte bereik het. Pragyan het suksesvol vanaf sy lander, Vikram, ontplooi en beelde van sy omgewing vasgelê.

Dit is nie die eerste keer dat die Indiese maansending vanuit die ruimte waargeneem word nie. NASA se Lunar Reconnaissance Orbiter het reeds hoëdefinisiebeelde van die historiese sending vasgelê. Indië het die vierde land geword, ná die Sowjetunie, die Verenigde State en China, wat suksesvol op die maan land.

Benewens Indië se missie, teiken talle ander nasies ook die maan se suidpool om die ysreserwes in daardie gebied te verken. NASA beplan om een ​​of meer basisse in die streek te vestig om maanys te gebruik om ruimtevaarders en masjinerie te ondersteun as deel van sy Artemis-program, wat daarop gemik is om teen die laat 2020's 'n permanente menslike teenwoordigheid op en om die maan te vestig.

Terwyl Indië suksesvol was met sy maansending, het ander lande en private maatskappye die afgelope tyd ook pogings aangewend om op die maan te land. Rusland se Luna-25-sonde het verlede maand tydens sy landingspoging neergestort, en die Japanse ruimte-agentskap JAXA het sy maanlander, SLIM, gelanseer wat in die komende maande 'n landing sal probeer.

In die algemeen het Indië se Chandrayaan-3-sending beduidende mylpale in maanverkenning behaal, en die beelde wat deur ander maansondes vasgelê is, wys die land se sukses om nuwe grense in die ruimte te bereik.

