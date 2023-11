Nuwe studie onthul impak van Indië se Chandrayaan-3-maanlanding

Indië se geskiedkundige maanlanding op 23 Augustus 2023 het 'n beduidende impak op die maanoppervlak gelaat, soos onthul deur 'n onlangse studie gepubliseer in die Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) se Chandrayaan-3 het suksesvol 'n sagte landing op die maan gemaak, 'n prestasie wat slegs deur drie lande voor Indië behaal is.

Die studie beklemtoon die vasgelegde foto's van die voorganger-sending, Chandrayaan-2, wat 'n intrigerende verskynsel getoon het wat bekend staan ​​as 'n "ejecta-halo". Dit blyk dat toe Chandrayaan-3 se lander geland het, die stuwers 'n massiewe ringvormige pluim maanstof, of regoliet, gestrooi het, wat die ejecta-stralekrans gevorm het. Hierdie maanregoliet is na raming ongeveer 2.06 metrieke ton, wat 'n oppervlakte van 1,167 XNUMX vierkante voet dek.

Wetenskaplikes wat die ejecta-halo bestudeer, het die verskille in reflektiwiteit van die nuut versteurde boonste lae maanstof, bekend as epiregoliet, geïdentifiseer. Die blootstelling van ondergrondse regoliet as gevolg van die verlies aan kohesie in die epiregoliet het vermoedelik verhoogde fotometriese verstrooiing veroorsaak, wat gelei het tot die reflektiewe anomalie wat rondom die lander waargeneem is.

Chandrayaan-2, hoewel nie suksesvol in sy landingspoging nie, het voortgegaan om as die wentelbaan te funksioneer en waardevolle data en hoë-resolusiefoto's van die maanoppervlak ingesamel. Die missie was daarop gemik om 'n eerste landing ooit naby die maan suidpoolgebied te bereik, 'n taak wat Chandrayaan-3 suksesvol verrig het.

Interessant genoeg sluit Indië nou by die Verenigde State, die Sowjetunie en China aan in die gesogte groep nasies wat 'n sagte landing op die maan behaal het. Meer lande maak egter gereed vir soortgelyke missies in die nabye toekoms. NASA se Artemis-program, toegewy aan maanverkenning, beplan om verskeie robotmissies te finansier, met potensiële landings teen 2024. Die Japannese maatskappy ispace het reeds 'n maanlanding probeer, terwyl Rusland vasbeslote is om terug te keer na sy onsuksesvolle Luna-25-sending.

Die bevindinge van hierdie studie werp nuwe lig op die impak en wetenskaplike betekenis van Indië se maanlanding, wat die wêreldwye belangstelling in maanverkenning verder aanwakker en die weg baan vir toekomstige sendings om die geheimenisse van die aarde se hemelse buurman te ontrafel.

