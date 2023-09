Indiese Ruimte-agentskap poog om Chandrayaan-3 Lander en Rover wakker te maak

Ingenieurs by die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het pogings aangewend om die Chandrayaan-3-maanlander en rover na 'n twee weke lange maannag wakker te maak. Die ISRO het Vrydag aangekondig dat hulle probeer om kommunikasie met die Vikram-lander en Pragyan-rover te bewerkstellig om hul wakkerwordtoestand te bepaal. Hul pogings Maandag het egter nog geen reaksie opgelewer nie.

Chandrayaan-3 het op 23 Augustus suksesvol naby die maan-suidpool geland, wat Indië die vierde land maak om 'n maanlanding te bereik ná die Verenigde State, Rusland en China. Ná die landing het Pragyan-rover die landingsplek verken en beelde na die aarde teruggestuur terwyl Vikram wetenskaplike eksperimente uitgevoer het, insluitend die meting van die temperatuur van die maanregoliet se boonste laag en die ontleding van die chemiese samestelling van die maanstof. Die teenwoordigheid van swael in die maanstof kan insig gee in vorige vulkaniese aktiwiteit.

Die Pragyan-rover is op 2 September in slaapmodus geplaas, en die Vikram-lander het twee dae later gevolg. Alhoewel die sending sy primêre doelwitte voltooi het, is die ISRO hoopvol dat die lander en rover die maanaand oorleef het.

Chandrayaan-3 is Indië se tweede poging om op die maan te land. Die vorige missie, Chandrayaan-2, het in 2019 'n ongeluk beleef weens 'n sagtewarefout. Die Chandrayaan-2 wentelbaan is egter steeds in werking en gaan voort om die maan vanuit die maanbaan te bestudeer.

Pogings om kontak met die Vikram-lander en Pragyan-rover te bewerkstellig, sal voortgaan, maar die kanse op sukses word met elke uur wat verbygaan, af. Die ISRO bly vasbeslote om die raaisels van die maan-suidpool te verken en te ontsluit.

Bronne:

– space.com