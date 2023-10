Die Aditya-L1-ruimtetuig ontsnap suksesvol aan die aarde se invloed op sy reis na die son

Die Aditya-L1-ruimtetuig, Indië se eerste ruimte-gebaseerde sterrewag om die Son te bestudeer, het die Aarde se invloedsfeer verbygesteek en is nou op pad na die Lagrangian 1 (L1) punt. Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het aangekondig dat die ruimtetuig meer as 9.2 lakh kilometer van die aarde af gereis het en tans sy pad na L1 navigeer.

Dit is die tweede keer dat ISRO 'n ruimtetuig suksesvol buite die Aarde se invloedsfeer stuur, met die eerste die Mars Orbiter-sending. Om Aditya-L1 na L1 te stuur, het ISRO die Trans-Lagrangian1 Invoeging (TL1I) maneuver op 19 September uitgevoer. L1 is ongeveer 1.5 miljoen km van die Aarde af geleë en verteenwoordig ongeveer 1% van die Aarde-Son-afstand.

Aditya-L1 is op 2 September deur die Polar Satellite Launch Vehicle gelanseer en het sedertdien vier aardgebonde maneuvers ondergaan. Die ruimtetuig is toegerus met sewe loonvragte, waarvan vyf deur ISRO ontwikkel is en twee in samewerking met Indiese akademiese institute.

Wanneer die L1-punt in Januarie 2024 bereik word, sal nog 'n maneuver uitgevoer word om Aditya-L1 aan 'n wentelbaan om L1 te bind. Die ruimtetuig sal sy sendinglewe spandeer om in 'n onreëlmatige wentelbaan te wentel, loodreg op die lyn wat die Aarde en die Son verbind. Die loonvragte sal na verwagting belangrike inligting verskaf oor verskeie aspekte van sonkragstudies, insluitend koronale verhitting, koronale massa-uitwerpings, sonvlamme, ruimteweerdinamika en partikel- en veldvoortplanting.

Hierdie sending sal na verwagting vir vyf jaar duur en aansienlik bydra tot ons begrip van die Son en sy gedrag.

Bronne:

– Die Aditya-L1-ruimtetuig wat op pad is na die Lagrangian 1 (L1)-punt het die sfeer van die Aarde se invloed vrygespring. (bron)

– ISRO doen assessering van ruimtesituasie rondom L1 om die veiligheid van Aditya-L1-ruimtetuig te verseker (bron)

Definisies:

– Lagrangiese 1 (L1) punt: 'n Punt in die ruimte waar die gravitasiekragte van die Aarde en die Son mekaar balanseer, sodat voorwerpe in 'n relatief stabiele posisie kan bly.

– Trans-Lagrangian1 Invoeging (TL1I) maneuver: Die maneuver wat uitgevoer is om die Aditya-L1-ruimtetuig na die L1-punt te stuur.

– Loonvragte: Wetenskaplike instrumente of eksperimente wat deur 'n ruimtetuig of satelliet gedra word om data in te samel of spesifieke take uit te voer.