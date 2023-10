Indië se Aditya-L1-sonsterrewag pas trajek aan vir ononderbroke uitsig op die son

Indië se eerste sonsterrewag, Aditya-L1, het onlangs 'n trajek-korreksie-maneuver gemaak om te verseker dat dit op koers bly vir 'n spesiale punt in die ruimte van waar dit 'n ononderbroke uitsig oor die son sal hê. Die ruimtetuig, wat op 2 September gelanseer is, is tans op 'n reis van 110 dae na 'n gebied sowat 1 miljoen myl van die aarde af.

Aditya-L1 word beplan om in 'n stralekrans-baan om die Aarde-son Lagrange-punt 1 te vestig, wat 'n gravitasie-stabiele area is. Hierdie ligging sal die sterrewag voorsien van 'n duidelike en direkte siglyn om die son te bestudeer. Die trajek-korreksie-maneuver, ook bekend as TCM, is op 6 Oktober uitgevoer en het ongeveer 16 sekondes geduur.

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) se sosiale media-rekening het die suksesvolle uitvoering van die maneuver gerapporteer en gesê dat dit uitgevoer is om die trajek reg te stel ná die Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver wat op 19 September uitgevoer is.

Aditya-L1 is toegerus met sewe loonvragte vir sy vyf jaar lange missie om die son te bestudeer. Hierdie ruimtetuig merk Indië se tweede diepruimtesending, na die Mars Orbiter Mission (MOM) wat in 2013 gelanseer is. Die naam "Aditya" vertaal na "die son" in Sanskrit, terwyl die "L1" agtervoegsel die ligging verteenwoordig vanwaar die sterrewag sal bedryf.

Deur die ruimtetuig se wentelbaan fyn in te stel, verseker hierdie trajek-korreksie-maneuver dat Aditya-L1 op koers bly om sy missie te vervul om die son vanuit 'n unieke uitkykpunt in die ruimte waar te neem en te bestudeer.

Bronne: India Space Research Organisation (ISRO) se X sosiale media-rekening, 30 September 2023; 8 Oktober 2023.