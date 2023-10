ISRO se Aditya-L1-ruimtetuig reis verby die aarde se invloedsfeer

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het Saterdag aangekondig dat sy Aditya-L1-ruimtetuig suksesvol uit die sfeer van die Aarde se invloed ontsnap het en nou op pad is na die Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). Dit is die tweede keer dat ISRO 'n ruimtetuig buite die Aarde se invloedsfeer stuur, met die eerste die Mars Orbiter-sending.

Die Aditya-L1-sonsending-ruimtetuig het reeds begin om data in te samel, wat waardevolle insigte sal verskaf oor die gedrag van deeltjies in die Aarde se omgewing. Spesifiek, die data wat rondom L1 ingesamel word, sal wetenskaplikes help om die oorsprong, versnelling en anisotropie van sonwind- en ruimteweerverskynsels te ontleed. Die lansering van Aditya-L1 deur die PSLV-C57-vuurpyl is op 2 September suksesvol deur ISRO voltooi.

Hierdie gevorderde ruimtetuig is toegerus met 'n totaal van sewe verskillende loonvragte vir die studie van die Son. Vier van hierdie loonvragte sal die lig wat deur die Son uitgestraal word waarneem, terwyl die oorblywende drie in-situ parameters van die plasma en magnetiese velde sal meet. Aditya-L1 sal in 'n stralekransbaan om Lagrangian Point 1 geposisioneer word, 1.5 miljoen km van die Aarde af in die rigting van die Son. Hierdie wentelbaan sal die ruimtetuig in staat stel om die Son voortdurend in dieselfde relatiewe posisie waar te neem.

Die Aditya-L1-missie verteenwoordig 'n belangrike mylpaal vir ISRO en beklemtoon verder Indië se groeiende teenwoordigheid op die gebied van ruimteverkenning. Deur die Son en sy gedrag te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip van ons sonnestelsel en die impak daarvan op die Aarde te kry. Hierdie data sal ongetwyfeld bydra tot die bevordering van ruimteweervoorspelling en ander verwante velde.

Bronne: Indian Space Research Organisation (ISRO)