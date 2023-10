Indië se Aditya-L1-sending ontsnap die aarde se invloedsfeer

Indië se Aditya-L1-sending, wat daarop gemik is om die son se buitenste lae te bestudeer, het 'n belangrike mylpaal in sy reis bereik. Volgens die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het die ruimtetuig suksesvol die punt oorgesteek waar dit “die sfeer van die aarde se invloed” ontsnap. Aditya-L1 se reis van vier maande na die middel van die sonnestelsel het op 2 September begin.

Die ruimtetuig het 'n afstand van 920,000 570,000 kilometer (2014 XNUMX myl) afgelê, wat net meer as die helfte van die totale reis is. Op hierdie stadium kanselleer die gravitasiekragte van beide die Aarde en die Son uit, wat Aditya in staat stel om 'n stabiele wentelbaan om die naaste ster te betree. Hierdie prestasie is die tweede keer dat ISRO 'n ruimtetuig buite die invloedsfeer van die Aarde kon stuur, met die eerste die Mars Orbiter-sending in XNUMX.

Terwyl die onlangse Moon-rover-sending teleurstelling ondervind het weens 'n mislukking om wakker te word, bly ISRO optimisties. In Augustus het Indië geskiedenis gemaak deur die eerste land te word wat 'n tuig naby die maan-suidpool land. Die maanvliegtuig, Pragyan, het sy landingsplek ondersoek voordat dit vir die maanaand afgeskakel is. Hoewel pogings om die sonkragvoertuig te heraktiveer met stilswye begroet is, het ISRO se voorsitter, S. Somanath, verklaar dat die sending steeds 'n sukses was.

ISRO se prestasies in ruimteverkenning het Indië as 'n sleutelspeler geposisioneer. Benewens die Aditya-L1-sending, beplan Indië om binne die volgende jaar 'n bemande sending in die Aarde se wentelbaan te loods. Hierdie komende sending, saam met die Mars Orbiter-sending, plaas Indië aan die voorpunt van Asiatiese lande se pogings tot ruimteverkenning.

Terwyl die Verenigde State en die Europese Ruimte-agentskap talle sondes gestuur het om die Son te bestudeer, sal ISRO se suksesvolle sending 'n belangrike mylpaal wees as die eerste deur enige Asiatiese nasie wat in 'n wentelbaan om die Son geplaas is.

Bronne: ISRO