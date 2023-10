Indiese ruimtetuig bereik landmerkpunt op reis na die middel van sonnestelsel

Indië se sonmoniterende ruimtetuig, Aditya-L1, het 'n belangrike mylpaal bereik in sy reis na die middel van die sonnestelsel. Volgens die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het die ruimtetuig nou die punt oorgesteek waar dit “die sfeer van die aarde se invloed” ontsnap het.

Die Aditya-L1-sending, vernoem na die Hindoe-songod, het sy reis van vier maande op 2 September begin. Dit dra instrumente om die son se buitenste lae waar te neem. Tans het die ruimtetuig ongeveer 920,000 570,000 kilometer (XNUMX XNUMX myl) afgelê, wat net meer as die helfte van die totale afstand na sy bestemming is.

Op hierdie punt van die reis kanselleer die gravitasiekragte van die Aarde en die son mekaar uit. Dit laat die ruimtetuig toe om 'n stabiele stralekrans-baan om die son te betree. Dit is opmerklik dat dit die tweede keer is dat ISRO 'n ruimtetuig suksesvol buite die Aarde se invloedsfeer stuur, met die eerste die Mars Orbiter-sending.

Die onlangse prestasie kom kort nadat Indië se maanvliegtuig, Pragyan, nie op die maan se oppervlak kon ontwaak nie. Ten spyte van hierdie terugslag, bly ISRO optimisties en sê dat die rover reeds sy beoogde take voltooi het. In Augustus het Indië die eerste land geword om 'n tuig naby die maan-suidpool te land, wat dit die vierde nasie maak wat 'n suksesvolle maanlanding behaal het.

Indië het aansienlike vordering gemaak in ruimteverkenning. In 2014 het dit die eerste Asiatiese nasie geword wat om Mars wentel, en daar is planne vir 'n bemande sending na die Aarde in die nabye toekoms. Terwyl ander lande, soos die Verenigde State, die Europese Ruimte-agentskap, Japan en China, sondes na die son gestuur het, indien suksesvol, sal ISRO se sending die eerste keer wees dat 'n Asiatiese nasie om die son wentel.

Bronne:

– Phys.org – “Indiese ruimtetuig mik na die middel van sonnestelsel”

– Verklaring van die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO).