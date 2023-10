Dr. Aroh Barjatya, 'n professor in ingenieursfisika en direkteur van die ruimte- en atmosferiese instrumentasie-laboratorium (SAIL) by Embry-Riddle Aeronautical University in Florida, gaan op 14 Oktober 'n multi-instelling NASA-vuurpylsending lei om die uitwerking van 'n ringvormige sonsverduistering op die Aarde se boonste atmosfeer, spesifiek die ionosfeer. Die verduistering, ook bekend as 'n "vuurring", sal in dele van die Verenigde State, Mexiko en verskeie lande in Suid- en Sentraal-Amerika sigbaar wees.

Die sending, genaamd Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), behels die lansering van drie vuurpyle vanaf NASA se White Sands-toetsfasiliteit in New Mexico. Hierdie vuurpyle sal gelyktydig gelanseer word met die voorkoms van die verduistering, met die doel om die veranderinge in die boonste atmosfeer tydens die verduistering waar te neem en te ontleed. Een van die belangrikste oomblikke van belangstelling is wanneer daar 'n skielike vermindering in lig is.

Tydens 'n sonsverduistering ondergaan die Aarde se boonste atmosfeer aansienlike veranderinge. Hierdie veranderinge kan radiokommunikasie beide in die lug en op die grond beïnvloed. Die ionosfeer ervaar fluktuasies in temperatuur en digtheid tydens 'n verduistering, wat satellietkommunikasie, insluitend GPS-stelsels, kan ontwrig. Die doel van die APEP-sending is om kennis oor hierdie verskynsels in te samel en om begrip en voorspelling van verduistering-verwante impak op satellietkommunikasie in die toekoms te verbeter.

Die missie behels strategiese vuurpyllanserings op verskillende tye relatief tot die verduistering. Die eerste vuurpyl sal 35 minute voor die piek van die verduistering lanseer, die tweede sal presies op die hoogtepunt tydens die ringvormige fase lanseer, en die derde sal 35 minute na die piek lanseer. Hierdie opeenvolgende lanseringsbenadering het ten doel om die impak van die verduistering se skaduwee op die ionosfeer te bestudeer.

Benewens die vuurpyllanserings, sal 'n groep studente van Embry-Riddle hoë hoogte ballonne ontplooi om weerveranderinge te meet soos die verduistering verbygaan. Hierdie ballonne sal met tussenposes van 20 minute gelanseer word, wat waardevolle data saam met die vuurpylwaarnemings verskaf.

Dr. Barjatya het gekies om klinkende vuurpyle vir hierdie missie te gebruik weens hul vermoë om spesifieke streke van die ruimte met groot presisie te teiken en te meet. Hierdie vuurpyle kan veranderinge op verskillende hoogtes aanteken soos hulle in die suborbitale ruimte beweeg en terugkeer na die aarde.

Dit is nie die enigste bekendstelling vir die APEP-missie nie. Die vuurpyle wat in New Mexico gelanseer is, sal herwin en weer gelanseer word vanaf NASA se Wallops Flight Facility in Virginia op 8 April 2024, tydens 'n totale sonsverduistering wat van Texas na Maine in die Verenigde State sal oorsteek.

Ten slotte, die APEP-sending, gelei deur Dr. Aroh Barjatya, het ten doel om die uitwerking van 'n ringvormige sonsverduistering op die Aarde se boonste atmosfeer te ondersoek. Deur die veranderinge in die ionosfeer tydens die verduistering te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van hoe verduisterings satellietkommunikasie beïnvloed. Hierdie kennis sal bydra tot verbeterde voorspelling en versagtingstrategieë vir toekomstige verduisteringverwante ontwrigtings.

– NASA se Wallops-vlugfasiliteit

– Aroh Barjatya, Embry-Riddle Lugvaartuniversiteit