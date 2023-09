Wetenskaplikes in Indië het fassinerende waarnemings gemaak van rowerskrokodille in die Savitri-rivier, Maharashtra, wat daarop dui dat hierdie reptiele kognitief meer gevorderd is as wat voorheen geglo is. Die studie, gepubliseer in die Journal of Threatened Taxa, het verskeie gedrag aangeteken wat deur die krokodille vertoon word, insluitend jag in trop, die gebruik van stokke as aas om voëls te lok, belangstelling in blomkranse te toon en selfs 'n wilde hond van ander honde te red.

Terwyl die jaggedrag in die verlede anekdoties gerapporteer is, word sommige van die aansprake wat in die studie gemaak is, soos die krokodille wat na blomkranse aangetrek word en empatiese gedrag teenoor die hond toon, met skeptisisme deur kundiges begroet. Duncan Leitch, 'n bioloog wat spesialiseer in reptielneurofisiologie, het gesê dat hoewel krokodille wel gesofistikeerde gedrag toon, die toeskryf van menslike intelligensie en empatie aan hulle antropomorfiese vermoede kan wees.

Nietemin, die studie het gevalle aangeteken van rowerskrokodille wat in sirkels rondom groepe visse geswem het, wat 'n draaikolk geskep het wat die vis omvou vir maklike verbruik. Nog 'n interessante gedrag wat waargeneem is, was die krokodille wat takkies op hul neuse balanseer om waadvoëls te lok wat takkies vir hul neste versamel. Terwyl die krokodilnavorsers van mening was dat die krokodille aangetrokke was tot goudsbloemkranse tydens begrafnisse, is geen interaksie of verbruik van die blomme waargeneem nie.

Die voorval waarby die wilde hond deur ander honde in die rivier gejaag is, is veral opmerklik. Die krokodille, in plaas daarvan om die hond aan te val, het dit teruggestoot na die oewer, om sy veiligheid te verseker. Die skrywers het hierdie optrede geïnterpreteer as empatie aan die kant van die krokodille, hoewel kenners skepties bly oor hul vermoë tot empatie.

In die algemeen, terwyl die studie interessante anekdotiese bevindinge verskaf, sal verdere navorsing vereis word om hierdie waarnemings te verifieer en meer definitiewe gevolgtrekkings te maak oor die gedrag en kognitiewe vermoëns van rowerskrokodille.

