Indiese sterrekundiges verken stervormende kompleks S193

’n Span sterrekundiges van die Fisiese Navorsingslaboratorium in Ahmedabad, Indië, het ’n studie gedoen oor die stervormende kompleks bekend as S193. Geleë ongeveer 17,000 4 ligjare weg tussen stervormende streke W5 en W193, bestaan ​​S2 uit drie HII-streke (geïoniseerde atoomwaterstof) genaamd Sh 192-2, Sh 193-2 en Sh 194-10. Daarbenewens bevat die kompleks twee oop trosse, XNUMX molekulêre klompe en baie massiewe sterre.

Om verdere insigte in die eienskappe van S193 te verkry, het die sterrekundiges multigolflengte-waarnemingsdata van grondgebaseerde fasiliteite soos die Himalaja Chandra-teleskoop (HCT) en ruimtesterrewagte gebruik. Hul bevindinge is op die arXiv-voordrukbediener gepubliseer.

Die studie het 'n nuwe swerm in die suidwestelike rigting van S193 onthul, wat bestaan ​​uit ten minste 30 sterre met 'n gemiddelde sterredigtheid van 13.3 sterre/boogmin². Al drie trosse in S193 blyk verbind te wees, en hul sterre blyk deel van 'n soortgelyke bevolking te wees.

Die navorsers het ook 27 jong sterrevoorwerpe (YSO's) geïdentifiseer wat hoofsaaklik na [BDS2003]57 geleë is, sowel as 16 molekulêre klonte. Die mees massiewe klomp, met 'n massa van ongeveer 1,142 2003 sonmassas, is gevind wat verskeie YSO's na [BDS57]XNUMX vergesel het.

Deur middel-infrarooi en ver-infrarooi beelde te ontleed, het die sterrekundiges die verspreiding van stof in S193 opgespoor. Hulle het waargeneem dat die stof in boogtipe strukture rondom die HII-streke versprei word. Die studie het ook bewyse gevind van foto-dissosiasiestreke wat die HII-streke omring, wat beduidende verhitting aandui wat veroorsaak word deur die massiewe sterre wat in die kompleks teenwoordig is.

Boonop, gebaseer op behoorlike bewegingsdata, het die span beraam dat S193 nader geleë is as wat voorheen gedink is, ongeveer 15,800 193 ligjare weg. Hulle het ook vasgestel dat die ioniserende bronne vir al die HII-streke in S0.5 'n spektrale tipe tussen B0-BXNUMX het.

Die sterrekundiges bespiegel dat die vorming van 'n nuwe generasie sterre in S193 waarskynlik te wyte is aan terugvoer van die massiewe sterre. Hulle stel verder voor dat die massiewe sterre dalk 'n rol gespeel het in die vorming van [BDS2003]57, maar meer gedetailleerde ontleding is nodig om hierdie hipotese te bevestig.

Oor die algemeen bied hierdie studie waardevolle insigte in die eienskappe en vormingsprosesse van die stervormende kompleks S193.

