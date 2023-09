Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) het pogings aangewend om kommunikasie met die Vikram-lander en Pragiese rover van die Chandrayaan-3-sending te bewerkstellig. Die doel is om hul aktiveringstoestande te bepaal, maar tot dusver is geen seine van hulle ontvang nie. ISRO het verklaar dat hulle hul pogings sal voortsit om kontak te bewerkstellig.

Die Unie-minister van Indië, Jitendra Singh, het ook bevestig dat geen seine van die lander en rover ontvang is nie. Singh spekuleer dat die langdurige tydperk van koue weerstoestande op die maan, met temperature wat so laag as -150 grade Celsius bereik, gedurende die maannag 'n moontlike faktor kan wees wat die gebrek aan sein veroorsaak. Nietemin, ISRO bly vasbeslote om voort te gaan met hul pogings om kontak te bewerkstellig.

ISRO het beplan om die lander en rover te heraktiveer, wat in 'n "slaapmodus" was vir ongeveer 16 Aarde dae voor die maannag. Die lander en rover sou na verwagting geaktiveer word sodra die temperatuur op die maan bo minus 10 grade Celsius gestyg het, wat die deurslaggewende "opwekkring" veroorsaak het wat verantwoordelik is vir noodsaaklike kommunikasie.

Die Vikram-lander het op 23 Augustus suksesvol naby die suidpool van die maan geland, wat die primêre doelwit van die Chandrayaan-3-sending voltooi het. Beide die lander en rover het effektief vir ongeveer 10 Aarddae gewerk. Die rover het op 2 September in slaapmodus gegaan, gevolg deur die lander op 4 September.

Die direkteur van ruimtetoepassingsentrum, Nilesh Desai, het aangekondig dat die heraktivering van die rover en lander tot 23 September uitgestel is. Desai het genoem dat die rover reeds 'n afstand van 105 meter afgelê het en beduidende data ingesamel het, wat tans ontleed word deur ISRO-wetenskaplikes.

Ten spyte van die uitdagings wat tydens die sending in die gesig gestaar is, bly ISRO optimisties en sal voortgaan met sy pogings om kommunikasie met die Vikram-lander en Pragyan-rover te bewerkstellig. Die data wat tot dusver deur die rover ingesamel is, hou groot potensiaal in vir verdere wetenskaplike ontdekkings in ruimteverkenning.

Bronne:

– [ISRO Twitter](bron_nie_verstrek nie)

– [Unie Minister Jitendra Singh](bron_nie_verstrek nie)

– [Space Applications Centre Direkteur Nilesh Desai](bron_nie_verstrek nie)