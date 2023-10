'n Indië-geboude beelddataverwerkingstegnologie maak ontdekkings van verre sterrestelsels moontlik

’n Beelddataverwerkingstegnologie wat in Indië ontwikkel is, het ’n deurslaggewende rol gespeel in die ontdekkings wat gemaak is deur die MeerKAT-teleskoop, geleë in die Suid-Afrikaanse woestyn. Hierdie baanbrekerstegnologie, bekend as die Automated Radio Telescope Image Processing Pipeline (ARTIP), is ontwikkel deur die wêreldwye tegnologieadviesfirma Thoughtworks by hul kantore in Bengaluru en Pune.

Die MeerKAT-teleskoop, wat uit 64 antennas bestaan, dien as 'n voorloper van die Square Kilometre Array (SKA) Telescope en bied aansienlik verbeterde sensitiwiteit en lugopnamevermoëns in vergelyking met bestaande teleskope. ARTIP was instrumenteel in die MeerKAT Absorption Live Survey (MALS), wat dataverwerking, vlag, kalibrasie en beelding outomatiseer.

Een van die hoofondersoekers wat by hierdie samewerking betrokke is, is Neeraj Gupta van die Inter-Universiteit Sentrum vir Sterrekunde en Astrofisika (IUCAA) in Pune. Die naatlose integrasie van ARTIP met MeerKAT het die verwerking van meer as 1 PB data moontlik gemaak, wat gelei het tot baanbrekende ontdekkings, soos die opsporing van die hidroksielradikaal (OH) en die identifikasie van groot waterstofatome in 'n verre sterrestelsel.

ARTIP is 'n hoogs konfigureerbare en aanpasbare pyplyn wat spesifiek ontwerp is vir die verwerking van MeerKAT-data, maar kan ook gebruik word vir data wat deur ander teleskope vervaardig word. Dit bestaan ​​uit vier sub-pyplyne, insluitend kalibrasie, kubus-beelding en kontinuum-beelding pyplyne, tesame met 'n diagnostiese pyplyn vir data-analise en gehalteversekering.

Benewens sy bydrae tot ARTIP-ontwikkeling, neem Thoughtworks aktief deel aan toekomstige sagteware-ontwikkeling vir die SKA-teleskoop en werk saam met wetenskaplike institute om navorsing te doen en prototipes vir grootskaalse dataverwerking en -analise te bou.

Deur gebruik te maak van kontemporêre sagteware-ingenieursinstrumente en -praktyke, het ARTIP beduidende ontdekkings moontlik gemaak en die hele astronomiegemeenskap bevoordeel. Die sukses van hierdie samewerking word bewys deur die publikasie van die MALS-bevindinge in die internasionale astronomiese joernaal, Proceedings of Science.

Bronne:

– Chhaya Dhanani, Thoughtworks

– Proceedings of Science