Indië se onlangse sukses met die landing van die Chandrayaan-3-ruimtetuig naby die maan-suidpool het 'n wedywering met China ontketen. 'n Top Chinese wetenskaplike, Ouyang Ziyuan, beweer egter dat Indië se landingsplek nie by die maan-suidpool is soos beweer word nie. Volgens Ziyuan is die Chandrayaan-3-landingsplek op 69 grade suidbreedte nêrens naby die paal nie, wat gedefinieer word as tussen 88.5 en 90 grade.

Terwyl Indië China se rekord vir die mees suidelike maanlanding gebreek het, voer Ziyuan aan dat die Chandrayaan-3 619 kilometer (385 myl) ver van die poolstreek was. Hy beklemtoon ook China se tegnologiese superioriteit in sy ruimteprogram, en merk op dat China sedert 2010 in staat is om wenteltuie en landingsvliegtuie direk na die Aarde-Maan-oordragbaan te stuur.

Ten spyte van hierdie aansprake is dit onmiskenbaar dat Chandrayaan-3 verder suid gegaan het as enige ander ruimtetuig. Tans poog die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) om kontak te bewerkstellig met Chandrayaan-3 se Vikram-lander en Pragyan-rover. ISRO sal hierdie pogings voortsit tot die volgende sonsondergang op die maan, wat vir 6 Oktober geskeduleer is.

Die wedywering tussen Indië en China strek verder as hul maanlandings. Albei lande ding mee om oorheersing in ruimteverkenning, met planne om vir die eerste keer in dekades ruimtevaarders na die maan te stuur. China se Chang'e 4, wat in 2019 aan die ander kant van die maan geland het, het teen 45 grade suid geland. In vergelyking het 'n onbemande NASA-sonde, Surveyor 7, die maan teen ongeveer 41 grade suid in 1968 bereik.

Die kompetisie tussen Indië en China in die buitenste ruimte beklemtoon die toenemende belangrikheid van maanverkenning. Terwyl hierdie lande die grense van tegnologie en kennis verskuif, gaan die wedloop na die maan steeds die wêreld boei.

Bronne:

- "Die wedywering tussen Indië en China het uitgebrei na die buitenste ruimte."

– “Praat met die Chinese koerant Science Times, Ouyang Ziyuan, wat geprys word as die vader van China se maanverkenningsprogram, het gesê die Chandrayaan-3-landingsplek, op 69 grade suidbreedte, was nêrens naby aan die pool nie, gedefinieer as tussen 88.5 en 90 grade.”

– “Ná die suksesvolle landing van Chandrayaan-3, het Pang Zhihao, ’n senior ruimtekenner in Beijing, gesê dat China baie beter tegnologie het, het Bloomberg berig.”

– “Tog het Indië se Chandrayaan-3 baie verder suid gegaan as enige ander ruimtetuig.”

– “China se Chang'e 4, die eerste wat in 2019 aan die ander kant van die maan geland het, het 45 grade suid geraak. ’n Onbemande NASA-sonde, Surveyor 7, het die maan teen ongeveer 41 grade suid in 1968 bereik.”

- "Die VSA en China kyk albei na die gebied vir hul komende planne om ruimtevaarders na die maan te stuur vir die eerste keer sedert NASA se Apollo-program 'n halfeeu gelede geëindig het."