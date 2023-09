'n Nuwe mosaïekbeeld van die maan-suidpool wat deur NASA onthul is

NASA en National Geographic het 'n hoë-resolusie saamgestelde beeld van die maan-suidpool vrygestel, wat die Shackleton-krater-streek vertoon. Die beeld is geskep met foto's wat geneem is deur twee NASA-kameras in 'n wentelbaan om die maan: die Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en die ShadowCam. Die LROC draai al sedert 2009 om die maan, terwyl die ShadowCam ’n NASA-befondsde instrument op die Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) is.

Die saamgestelde beeld bied 'n asemrowende uitsig van die maan se suidpool, insluitend die binnekant van Shackleton-krater, wat in permanente duisternis gehul is. ShadowCam, bekend vir sy vermoë om in die skaduagtige streke van die maanoppervlak te loer, het die beelde van die krater vasgelê, terwyl die LROC beelde van die omliggende gebiede verskaf het.

Benewens die mosaïekbeeld, het National Geographic ook 'n topografiese kaart van die maan-suidpool vrygestel, wat potensiële landingsplekke vir die Artemis 3-sending uitlig. Die kaart toon drie van die 13 kandidaat-landingstreke vir ruimtevaarders. Die Artemis 3-sending is deel van NASA se plan om 'n span ruimtevaarders teen 2025 na die maan se suidpool te stuur.

Verskeie lande het belangstelling uitgespreek om die maan se suidpool te verken. Indië het onlangs 'n historiese sagte landing naby die maan se suidpool bereik met sy Chandrayaan-3-sending. Rusland se Luna-25-sending het egter misluk toe sy lander op die maanoppervlak vasgevlieg het. China en die Verenigde State het ook planne om menslike spanne in die toekoms na die maan se suidpool te stuur.

Hierdie mosaïekbeeld en die meegaande kaart bied waardevolle insigte in die maan-suidpoolgebied en potensiële landingsplekke vir toekomstige missies. Hulle is 'n bewys van die voortdurende verkenning van ons naaste hemelse buurman.

