Studie vind dat rotte die vermoë het om virtuele omgewings te verbeel en te navigeer

Rotte is meer as net wesens wat deur instink gedryf word; volgens 'n nuwe studie beskik hulle ook oor die vermoë om verder as hul onmiddellike omgewing te dink en gebeure in beide ruimte en tyd te visualiseer. Hierdie fassinerende ontdekking bring hulle nader aan mense in terme van kognitiewe vermoëns.

Navorsers van die Howard Hughes Mediese Instituut (HHMI) het begin om te ondersoek of rotte hul verbeelding kan gebruik om virtuele realiteit (VR) omgewings te navigeer, soortgelyk aan hoe mense hulself geestelik na verskillende plekke vervoer. Die span het 'n brein-masjien-koppelvlak ontwikkel wat hulle in staat gestel het om die rotte se breinaktiwiteit in die hippokampus te monitor, die streek wat verantwoordelik is vir ruimtelike geheue en navigasie.

Deur die rotte se verbeelde bewegings in die VR-omgewing te karteer, het die navorsers 'n "gedagtewoordeboek" geskep wat spesifieke patrone van breinaktiwiteit aan verskillende plekke in die virtuele ruimte gekoppel het. Die rotte, geleë op 'n sferiese trapmeul, kon die VR-wêreld navigeer sonder om fisies te beweeg. Dit het die navorsers in staat gestel om te demonstreer dat die rotte doelbewus en vrywillig kon voorstel om na spesifieke plekke te beweeg om belonings te kry.

Die neurale skanderings het aan die lig gebring dat die rotte voorstellings van plekke in die omgewing geaktiveer het sonder om fisies daar te wees. Hulle kon hulself geestelik na verre plekke projekteer. Dit dui daarop dat rotte ook die vermoë kan hê om toekomstige scenario's voor te stel of gebeurtenisse uit die verlede te herroep, hoewel verdere navorsing nodig is om die innerlike werking van hul gedagtes ten volle te verstaan.

Interessant genoeg, die studie het bevind dat die diere kan leer om te dink dat hulle deur die VR-omgewing beweeg met minimale opleiding en hul geestelike aktiwiteit vir ongeveer 10 sekondes volhou. Hierdie uitgebreide aandagspan het die navorsers verras en die konvensionele begrip van 'n rot se beperkte fokus uitgedaag.

Hierdie baanbrekende navorsing brei nie net ons kennis van rotkognisie uit nie, maar open ook nuwe geleenthede om verbeelding en geheuevorming by diere te bestudeer. Die bevindinge, gepubliseer in die vaktydskrif Science, nooi verdere ondersoek na die kognitiewe vermoëns van nie-menslike wesens uit en bied insig in die meganismes van ruimtelike verbeelding.

FAQ

Kan rotte virtuele werklikheidsomgewings voorstel en navigeer?

Ja, 'n studie wat deur die Howard Hughes Mediese Instituut gedoen is, het bevind dat rotte die vermoë het om geestelik virtuele werklikheidsomgewings te navigeer deur hul verbeelding te gebruik.

Watter deel van die brein is verantwoordelik vir hierdie vermoë?

Die hippokampus, 'n gebied van die brein wat met ruimtelike geheue en navigasie geassosieer word, is verantwoordelik om rotte in staat te stel om virtuele omgewings te verbeel en te navigeer.

Watter metode het die navorsers gebruik om rotverbeelding te bestudeer?

Die navorsers het ’n brein-masjien-koppelvlak gekombineer met virtuele werklikheidstegnologie gebruik om die rotte se breinaktiwiteit te monitor en hul verbeelde bewegings in die virtuele omgewing te karteer.

Het rotte die vermoë om vorige gebeure te herroep of toekomstige scenario's te visualiseer?

Terwyl die studie daarop dui dat rotte die vermoë kan hê om gebeurtenisse uit die verlede te herroep en toekomstige scenario's voor te stel, is verdere navorsing nodig om die omvang van hul kognitiewe vermoëns in hierdie gebiede ten volle te verstaan.