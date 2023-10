Japan en die VSA bring asteroïdemonsters terug na die aarde

Japan en die Verenigde State het stukke asteroïdes suksesvol herwin en na die aarde teruggebring as deel van hul aparte ruimteprogramme. Alhoewel die hoeveelheid en kwaliteit van die monsters verskil, is hierdie missies nie in kompetisie nie, maar vul dit mekaar aan in die strewe om die oorsprong van lewe te verstaan.

NASA se Osiris-Rex-sonde het 'n kapsule vrygestel wat op 24 September in Utah geland het. Om die bewaring van die monsters te verseker, is die kapsule in 'n houer gevul met stikstof geplaas, wat enige kontak met die Aarde se atmosfeer verhoed het. Die monsters is intussen na die Johnson Space Centre in Texas vervoer, waar dit ontleed sal word.

Intussen het Japan se Hayabusa2-sending, wat deur die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) gelanseer is, op 6 Desember 'n kapsule met asteroïdemonsters suksesvol in die Australiese buiteland laat val. Hierdie kapsule is ook versigtig verseël om die integriteit van die monsters te handhaaf. Die Hayabusa2-sending het internasionale aandag getrek vir sy indrukwekkende versameling en herwinning van monsters van twee verskillende asteroïdes.

Beide missies het ten doel om waardevolle insigte te verskaf oor die oorsprong en evolusie van ons sonnestelsel. Deur die samestelling en eienskappe van hierdie asteroïdemonsters te bestudeer, hoop wetenskaplikes om ons begrip van hoe lewe op Aarde begin het te verdiep en moontlik leidrade oor die bestaan ​​van lewe elders in die heelal te ontbloot.

Die ontleding van hierdie monsters is 'n noukeurige proses wat gevorderde wetenskaplike tegnieke vereis. Wetenskaplikes sal verskeie toetse uitvoer, soos om die isotopiese samestelling, mineralogie en organiese chemie van die monsters te meet. Hierdie ontledings sal kritiese data verskaf om die raaisels van asteroïedvorming en die rol wat dit in die ontwikkeling van ons sonnestelsel gespeel het, te help ontrafel.

Die samewerking tussen die Verenigde State en Japan in die insameling van asteroïdemonsters demonstreer die belangrikheid van internasionale samewerking om wetenskaplike kennis te bevorder. Deur hulpbronne, kundigheid en tegnologie te kombineer, het hierdie missies die potensiaal om diepgaande bydraes te lewer tot ons begrip van die kosmos.

Bronne:

– “NASA se Osiris-Rex-sonde laat asteroïde Bennu wat monsters dra” – Nikkei Asia, 25 September 2021

– “Japan se Hayabusa2-kapsule wat asteroïdemonsters bevat, land in die Australiese woestyn” – ABC News, 6 Desember 2020