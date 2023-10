Plant lentebolle: beter laat as nooit

As jy nog nie jou lenteblombolle geplant het nie, moenie bekommerd wees nie. Beter laat as nooit, nie waar nie? Alhoewel dit beter sou gewees het om hulle 'n maand gelede te plant, is daar nog tyd om hulle in die grond te kry en pragtige blomme volgende lente te geniet.

Tulpe en ander lenteblombolle is nou al 'n rukkie te koop. Jy het waarskynlik gesien hoe bokse daarvan op rakke in tuinwinkels en hardewarewinkels opgestapel is. Maar as jy nog nie joune gekoop of geplant het nie, is dit nou die tyd om dit te doen.

Nadat hulle verlede lente in Nederland geoes is, is hierdie bolle onder versigtig beheerde temperatuur- en humiditeitstoestande gestoor. Dit is belangrik om daarop te let dat rakke in 'n warm winkel nie die beste plek is om dit te hou nie. Hulle sal egter nie lank daar bly nie aangesien die winkels binnekort plek sal maak vir Halloween en Kersware.

So, wat moet jy doen as jy nog ongeplante bolle het? Plant hulle so gou as moontlik, sonder verdere vertraging. Lenteblombolle moet deur 'n tydperk van koue dormansie gaan om behoorlik te ontwikkel. Deur hulle nou te plant, gee jy hulle die geleentheid om hul wortels te vestig en voor te berei vir die lentegroeisiklus.

Maak seker dat jy 'n goed gedreineerde plek in jou tuin kies. Die meeste bolle verkies 'n sonnige plek, maar sommige variëteite kan gedeeltelike skaduwee verdra. Grawe gate tot die regte diepte, wat gewoonlik drie keer die hoogte van die gloeilamp is, en spasieer hulle volgens die pakketinstruksies.

Water die geplantte bolle deeglik en voeg 'n laag deklaag by om hulle teen uiterste temperatuurskommelings te beskerm. Wag dan net geduldig totdat die lente aanbreek, en jou pogings sal beloon word met lewendige blomme en 'n pragtige tuin.

