Klimaatsverandering en die toekoms van lewe op aarde

By

’n Verslag wat in die wetenskapjoernaal Nature Geoscience gepubliseer is, dui daarop dat alle lewe op aarde uiteindelik oor etlike miljarde jaar sal vergaan. Volgens die navorsing wat deur die Universiteit van Bristol gedoen is, sal alle kontinente oor 250 miljoen jaar saamtrek om die aarde se volgende superkontinent te vorm. Hierdie konvergensie sal lei tot uiterste hitte en 'n klimaatkantelpunt, wat lei tot die massa-uitsterwing van landgebaseerde soogdiere en die planeet onbewoonbaar maak.

Die verslag dui aan dat huidige verhittingstendense globale temperature sal verhoog tot 'n vlak wat gebiede soos Afrika, Suid-Asië, Australië en Europa onherbergsaam sal maak vir soogdierlewe. Selfs in die verre toekoms, met die verbranding van alle beskikbare fossielbrandstowwe, sal die grootste deel van die wêreld se oppervlak egter steeds geskik wees vir sommige soogdiere om op te oorleef.

Die redes vir hierdie komende kantelpunt word gelys deur dr. Saumitra Mukherjee, 'n professor in geologie en afstandswaarneming aan die Jawaharlal Nehru Universiteit. Hy skryf die veranderinge toe aan die Son, kosmiese strale, uiterste klimaatstoestande en natuurlike/mensgemaakte rampe.

Wat die Son betref, verduidelik dr. Mukherjee dat die veranderende aard en impak daarvan op die aarde se atmosfeer nog nie ten volle verstaan ​​word nie. Sonvlekke, wat die eerste keer in die 15de eeu verskyn het en elke twaalfde jaar tydens sonmaksimum waargeneem word, kan hitte na die Aarde en ander planete rig, wat lei tot versteurings in die Aarde se magnetiese veld en die atmosfeer beïnvloed.

Kosmiese strale, wat deur die Son en galaktiese bronne geproduseer word, speel ook 'n rol in die versteuring van die Aarde se omgewing. Die intensiteit van galaktiese kosmiese strale neem sedert 2009 toe, en hul impak op die Son en Aarde skep 'n sikliese effek.

Natuurrampe en uiterste klimaatstoestande dra verder by tot hierdie veranderinge. Die Kedarnath-tragedie in 2013 het byvoorbeeld 'n styging in atmosferiese temperature gesien, wat veroorsaak het dat gletsers vinnig smelt. Hierdie smelting het gelei tot 'n hoër konsentrasie swartkoolstof in die atmosfeer, wat nadelige uitwerking op die omgewing kan hê.

Terwyl die verslag 'n klimaatkrisis voorspel en 'n punt waar die aarde onbewoonbaar sal word as gevolg van sy vertrek uit die son se bewoonbare sone, bly dr. Mukherjee skepties. Hy meen hoewel die verslag 'n deurbraak is, is verdere verifikasie nodig.

Ten slotte, die toekoms van lewe op aarde is ongetwyfeld gekoppel aan die impak van klimaatsverandering en verskeie natuurlike en kosmiese kragte. Om hierdie kragte en hul potensiële uitwerking te verstaan, sal van kardinale belang wees om maniere te vind om hul impak te versag en die langtermyn-oorlewing van lewe op ons planeet te verseker.

Bronne:

– Nature Geoscience, “Klimaatuiterstes sal waarskynlik die uitwissing van landdiere tydens die volgende superkontinent-samestelling aandryf”

– Onderhoud met dr. Saumitra Mukherjee, professor in geologie en afstandswaarneming by Jawaharlal Nehru Universiteit in Nieu-Delhi.