Die oesmaan: 'n skouspelagtige gesig in die lug

Hierdie week is hemelkykers wêreldwyd getrakteer op die betowerende gesig van die "Oesmaan", een van die bekendste volmane van die jaar. Benewens sy skoonheid, het hierdie volmaan ook die titel van 'n "supermaan" verdien, aangesien dit die laaste een van die vier supermane in 2023 was.

Wat hierdie Oesmaan besonders maak, is sy hemelposisie, wat die verhoog bied vir 'n seldsame ringvormige sonsverduistering, ook bekend as 'n "ring van vuur" verduistering, op 14 Oktober. Hierdie verduistering sal sigbaar wees in die Verenigde State, Sentraal-Amerika, en Suid-Amerika.

Die term "supermaan" verwys na 'n volmaan wat plaasvind wanneer die maan by perigeum is, die punt in sy wentelbaan die naaste aan die aarde. As gevolg van die effens elliptiese vorm van sy wentelbaan, verskyn die maan effens groter in die lug tydens perigeum. Die teenoorgestelde punt in sy wentelbaan, die verste van die aarde af, word apogeum genoem.

Wanneer perigeum saamval met 'n volmaan, vind apogeum plaas by die volgende nuwemaan of andersom. Dit beteken dat aangesien die Oesmaan vandeesweek relatief naby aan die aarde geswaai het, dit betreklik verder weg sal swaai by die volgende nuwemaan op 14 Oktober.

Verduisterings vind plaas wanneer die maan se wentelbaan die ekliptika, die oënskynlike pad van die son deur ons daghemel, sny. Tydens die komende ringvormige sonsverduistering sal die maan kleiner in die lug lyk as gevolg van sy hoogtepunt. As gevolg hiervan sal dit slegs die middel van die son blokkeer, wat 'n ring of ring om die maan skep.

Dit is belangrik om daarop te let dat die besigtiging van die verduistering op 14 Oktober slegs deur sonsverduisteringbril gedoen moet word. Die Oesmaan hierdie week was egter heeltemal veilig om met die blote oog waar te neem. Soos die volmaan opkom of sak, neem dit 'n verstommende oranje tint aan as gevolg van Rayleigh-verstrooiing, wat plaasvind wanneer lig van molekules in die Aarde se atmosfeer afgebuig word.

Die volgende volmaan, bekend as die "Jagter se Maan", sal op 28 Oktober plaasvind. Alhoewel hierdie volmaan steeds die ekliptika sal kan onderskep as gevolg van die sonsverduistering, sal dit nie die Aarde se donkerder sentrale skaduwee binnegaan nie, wat beteken dit sal nie rooi word en 'n "Bloedmaan" word nie. Die volgende Bloedmaan word eers in 2025 verwag.

So, hou jou oë op die lug en geniet hierdie hemelse wonders!

Bronne:

– WhenIsTheNextEclipse.com

– Die volledige gids tot die groot Noord-Amerikaanse verduistering van 8 April 2024