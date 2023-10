Nuwemaan en die kuns van hemelse harmonie

Die hemelse dans van die kosmos het Saterdagaand ontvou toe die Oktober-volmaan, ook bekend as die “Jagtersmaan”, die lug in al sy helder skoonheid gepryk het. Terwyl die volmaan in sy geheel regoor die wêreld geskyn het, het 'n gedeeltelike maansverduistering die aandag van kykers in Europa, Afrika en Asië geboei, wat gelukkig genoeg was om hierdie hemelse skouspel te aanskou.

Die maan het sy volle fase om 3:35 EST op 28 Oktober 2023 bereik, wat die hoogtepunt van sy 29.5-dae maansiklus merk. Alhoewel die maan sy wentelbaan om die Aarde in net 27.3 dae voltooi, verleng die verskuiwende posisies van ons planeet en die son in hul onderskeie wentelbane die tydsduur tussen afsonderlike maanfases subtiel.

’n Gedeeltelike maansverduistering vind slegs plaas wanneer die maan homself aan die teenoorgestelde kant van die Aarde van die son in lyn bring en ons planeet se skaduwee binnedring. Tydens hierdie onlangse verduistering het die maan die buitenste penumbra van die Aarde se skaduwee aangedurf, met 'n skamele 6% van sy oppervlak wat die donkerder binneste umbra bewei het. Die resultaat was 'n boeiende gesig soortgelyk aan 'n klein, delikate happie wat uit die maan geneem is.

Soos die "Jagter se maan" in die lug opgekom het, het dit die verhoog met 'n ander hemelse metgesel gedeel. Jupiter, die grootste planeet in ons sonnestelsel, het net 3º onder die volmaan verskyn, wat die eteriese prag van die nag verhoog het.

Die Oktober-volmaan het sy naam van die “Jagtersmaan” verdien as gevolg van sy deurnag helderheid, wat jagters gehelp het om wild te soek in die weke wat voor die koms van kouer weer in die noordelike halfrond gelei het. Hierdie hemelse verskynsel word al geslagte lank waargeneem en gevier, wat die gaping tussen die mensdom en die natuurlike wêreld oorbrug.

Alhoewel hierdie gedeeltelike maansverduistering 'n visuele genot was, is dit belangrik om daarop te let dat dit die weg baan vir toekomstige hemelse gebeurtenisse. Die volgende totale maansverduistering, wat ook na verwys word as die "Bloedmaan", sal op 13/14 Maart 2025 in ons lug pryk. Sulke hypnotiserende gebeurtenisse kom dikwels in trio's binne 'n enkele maanjaar, met komende datums in 7/8 September, 2025 en 2/3 Maart 2026.

Terwyl ons ons verwonder aan die wonders van die heelal, is dit die moeite werd om die ingewikkelde meganika te oorweeg wat hierdie kosmiese ballette beheer. Die maan se gekantelde wentelbaan, wat met 5% van die Aarde se wentelvlak afwyk, verseker dat maan- en sonsverduisterings relatief skaars verskynsels bly. Die elegante sinchronie van hemelliggame waarborg egter dat hierdie ontsagwekkende gebeurtenisse mettertyd sal herhaal, wat ons verbind met die groot wonders van die kosmos.

Vrae:

1. Wat is 'n gedeeltelike maansverduistering?

'n Gedeeltelike maansverduistering vind plaas wanneer die maan die buitenste penumbra van die Aarde se skaduwee binnedring, wat daartoe lei dat 'n klein gedeelte van die maan verdonker of gedeeltelik verduister lyk.

2. Wanneer vind 'n maansverduistering plaas?

'n Maansverduistering kan slegs tydens 'n volmaan plaasvind wanneer die maan homself aan die teenoorgestelde kant van die aarde van die son in lyn bring, sodat ons planeet se skaduwee op sy oppervlak kan werp.

3. Wat is die volgende penumbrale maansverduistering?

Volgens Timeanddate.com sal die volgende penumbrale maansverduistering op 24/25 Maart 2024 plaasvind.

4. Wanneer is die volgende volmaan na die “Jagtermaan”?

Die volgende volmaan na die “Jagtermaan” is die volle “Bevermaan” op Maandag, 27 November 2023.

Bronne:

– Die “Jagter se maan” styg op: boeiende beelde van die Oktober volmaan en gedeeltelike maansverduistering – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/science/article/hunters-moon-october-full-moon-and-lunar -verduistering-prente)