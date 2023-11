Hemelse verrassing: Lucy Spacecraft se verstommende ontmoeting

Toe NASA se Lucy-ruimtetuig sy missie begin het om Trojaanse asteroïdes te bestudeer, het dit nooit verwag om op 'n onverwagte hemelse ontmoeting te struikel nie. Tydens 'n onlangse verbyvlieg van die klein asteroïde Dinkinesh, het Lucy 'n verstommende onthulling vasgelê - 'n tweede asteroïde, 'n maantjie, het op sy radar verskyn, wat ingenieurs en wetenskaplikes verras het.

Die Lucy-ruimtetuig, wat op 16 Oktober 2021 gelanseer is, het sy eerste geskeduleerde ontmoeting met Dinkinesh op 1 November 2023 gedoen. Toe Lucy binne 265 myl (425 kilometer) van Dinkinesh se oppervlak gekom het, is 'n merkwaardige beeld vasgevang deur Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (L'LORRI) het onthul dat Dinkinesh in werklikheid 'n binêre asteroïde is. Die belangrikste asteroïde is ongeveer 0.5 myl (790 meter) breed, terwyl sy kleiner eweknie ongeveer 0.15 myl (220 meter) groot is.

Die ontdekking van Dinkinesh se binêre aard was nie heeltemal onverwags nie. Navorsers het infrarooi data van NASA se Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), gekombineer met die wisselende data wat deur Lucy se instrumente tydens sy benadering waargeneem is, gebruik om hierdie bevinding te verwag. Nietemin het die bevestiging dat Dinkinesh 'n binêre asteroïde is, opgewondenheid onder die wetenskaplike gemeenskap gewek.

Dinkinesh, geleë in die binneste hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter, is een van die wonders wat Lucy tydens sy sending sal verken. Lucy se primêre doelwit is om Trojaanse asteroïdes te bestudeer – antieke oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel wat in twee duidelike “swerms” voor en agter Jupiter langs sy wentelbaan saamhoop. Hierdie groepe, wat dikwels na verwys word as "Jupiter se kinders," is 'n boeiende onderwerp van studie vir wetenskaplikes.

Soos Lucy sy reis voortsit, het dit 'n reeks beplande verbyvlugte met verskeie asteroïdes, wat 'n kykie bied in die ryk verskeidenheid hemelliggame wat in ons sonnestelsel woon. Na die suksesvolle ontmoeting met Dinkinesh, is Lucy nou geskeduleer om "Donaldjohanson" op 20 April 2025 te verken, geleë in die Hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n binêre asteroïde?

A: 'n Binêre asteroïde verwys na 'n stelsel waar twee asteroïdes om 'n gemeenskaplike massamiddelpunt wentel. Die twee asteroïdes kan soortgelyke groottes of kenmerkende grootteverskille hê.

V: Wat is Trojaanse asteroïdes?

A: Trojaanse asteroïdes is 'n versameling asteroïdes wat dieselfde wentelbaan as 'n planeet deel, spesifiek Jupiter in hierdie geval. Hulle is geposisioneer in twee groepe genaamd swerms, geleë voor en agter Jupiter langs sy wentelbaan.

V: Waarom word die Lucy-ruimtetuig “Lucy” genoem?

A: Die Lucy-ruimtetuig is vernoem na die gefossileerde menslike voorouer wat in Afar, Ethiopië in 1974 ontdek is. Die skelet is Lucy genoem nadat die paleontoloog Donald Johanson die Beatles se liedjie “Lucy in the Sky with Diamonds” gespeel het gedurende die aand van die ontdekking.

