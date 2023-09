NASA se Psyche-sending vertraag, sal op 12 Oktober bekendgestel word

NASA se hoogs verwagte Psyche Mission, wat daarop gemik is om die metaal asteroïde genaamd “Psyche” te bestudeer, is met een week vertraag. Oorspronklik geskeduleer om op 5 Oktober 2023 vanaf Kennedy Space Centre (KSC) in Florida te lanseer, sal die sending nou op 12 Oktober 2023 plaasvind. Die vertraging is om voorsiening te maak vir verdere inspeksies en verifikasies van die ruimtetuig en sy instrumente.

Die nuwe bekendstellingsdatum, vasgestel vir 10:16 vm. EDT, sal die NASA-span van genoegsame tyd voorsien om die nodige verifikasies te voltooi van die parameters wat gebruik word om die Psyche-ruimtetuig se stikstofkouegas-stuwers te beheer. Hierdie verifikasies is deurslaggewend vir die sukses van die missie, aangesien dit wetenskap, krag, termiese, ruimtetuigoriëntasie, momentumbestuur en ander missievereistes ondersteun.

Die Psyche-asteroïde, wat tans tussen Mars en Jupiter om die Son wentel, is van groot wetenskaplike belang. NASA glo dat sy nikkel-yster kern 'n belangrike rol in die vorming van ons sonnestelsel gespeel het. Die Psyche Mission het ten doel om die asteroïde se samestelling, topografie en swaartekrag te bestudeer. Om dit te bereik, sal die missie 'n verskeidenheid wetenskaplike instrumente gebruik, insluitend 'n multispektrale beeldhouer, magnetometer en gammastraal- en neutronmeter.

Daarbenewens sal die Psyche Mission 'n revolusionêre nuwe laserkommunikasietegnologie genaamd Deep Space Optical Communication (DSOC) toets. DSOC, wat deur die Jet Propulsion Laboratory ontwikkel is, maak meer doeltreffende diepruimtekommunikasie moontlik deur data in fotone by infrarooi golflengtes te enkodeer. Hierdie tegnologie het die potensiaal om die tyd wat dit neem om data tussen die Aarde en diep ruimte oor te dra aansienlik te verminder.

Die vertraagde bekendstellingsdatum stel NASA in staat om te verseker dat aan alle vereistes voldoen word vir 'n suksesvolle missie. Die bekendstellingsvenster sal oop bly tussen 12 Oktober en 25 Oktober, wat ruim geleentheid bied vir 'n suksesvolle bekendstelling.

Definisies:

1. Falcon Heavy: 'n Kragtige, herbruikbare vuurpyl wat deur SpaceX ontwikkel is vir swaarhefmissies.

2. Kouegasstuwers: Klein vuurpylenjins wat saamgeperste gas, soos stikstof, gebruik om ruimtetuie te maneuver.

3. Multispektrale beeldvormer: 'n Kamera wat in staat is om beelde in veelvuldige golflengtes van lig vas te vang om verskillende tipes wetenskaplike data te verskaf.

Bronne: NASA, Jet Propulsion Laboratory