Aurora-agtige emissie ontdek op die son: werp lig op stermagnetiese prosesse

Wetenskaplikes het 'n verstommende ontdekking gemaak deur 'n aurora-agtige emissie in die atmosfeer van ons eie Son op te spoor. Onder leiding van Sijie Yu van die New Jersey Institute of Technology, het 'n span sterrekundiges 'n tipe langdurige radio-emissie rondom 'n sonkol waargeneem, geleë op 'n hoogte van ongeveer 40,000 25,000 kilometer (XNUMX XNUMX myl) bo die sonfotosfeer. Hierdie unieke verskynsel lyk soos die meesleurende auroras wat op ons planeet gesien word.

In teenstelling met die kortstondige uitbarstings van sonkragradio-aktiwiteit wat tipies net minute of ure duur, het hierdie spesifieke emissie vir meer as 'n week voortgeduur. Die span glo dat hierdie ontdekking die potensiaal het om ons begrip van stermagnetiese prosesse te hervorm en nuwe insigte in die Son se magnetiese gedrag te ontsluit.

Auroras, met hul boeiende golwende ligte, is nie eksklusief aan die aarde nie. Hulle is op alle groot planete in ons Sonnestelsel en selfs op Jupiter se vier Galilese mane opgespoor. Aurora word gevorm wanneer sondeeltjies vasgevang word binne magnetiese veldlyne, wat lei tot 'n versnelling van hul energie. Aangesien hierdie gelaaide deeltjies met atome en molekules in 'n atmosfeer in wisselwerking tree, produseer hulle 'n ligskerm.

Tipies word sigbare lig met auroras geassosieer, maar daar is ook 'n radiokomponent vir hierdie uitstralings. Die radio-aurorae wat naby die sonvlek waargeneem is, vertoon ooreenkomste met die aurorae wat regdeur die Sonnestelsel gesien word. Terwyl die Son reeds radiogolwe deur verskeie prosesse uitstraal, verteenwoordig hierdie uitstraling bokant die sonvlek 'n nuwe faset van sonkragradio-aktiwiteit.

Sonkolle is tydelike donker en koel streke op die Son se oppervlak, wat veroorsaak word deur kragtige magnetiese velde wat sonplasma beperk. Die Son, synde 'n hoogs deeltjieryke omgewing, bied die ideale toestande vir magnetiese veldversnelling van sondeeltjies, wat op 'n baie groter skaal as die aarde se magnetiese veld voorkom.

’n Omvattende ontleding wat deur Yu en haar span gedoen is, dui aan dat die emissies waarskynlik deur die elektron-siklotron maser (ECM) proses geproduseer word. Hierdie meganisme behels energieke elektrone wat vasgevang is binne konvergerende magnetiese veldgeometrieë, wat hoofsaaklik in die koeler en intens magnetiese gebiede van sonvlekke voorkom.

Interessant genoeg is die ontdekking van aurorale radioseine nie eksklusief vir ons Son nie. Etlike jare gelede het wetenskaplikes soortgelyke emissies van ander sterre opgespoor, wat gekoppel is aan die teenwoordigheid van eksoplanete. Weens ons nabyheid aan die Son het ons egter 'n groter kans om hierdie dowwe aurora-tipe emissies waar te neem wat ongemerk in verre sterre kan verbygaan.

Hierdie baanbrekende bevinding verskaf waardevolle insigte in die interaksies tussen energieke deeltjies en magnetiese velde in stelsels wat langdurige sonvlekke besit. Die navorsers het ten doel om argiefdata te ondersoek om bewyse van vorige voorvalle van hierdie aurora-agtige emissies tydens sonaktiwiteit te ontbloot.

Deur die legkaart rondom energieke deeltjies en magnetiese velde te ontrafel, hoop wetenskaplikes om 'n dieper begrip van nie net ons Son nie, maar ook verre sterre en hul magnetiese gedrag te kry. Hierdie ontdekking maak nuwe moontlikhede oop vir die bestudering van stermagnetiese aktiwiteite en stervlekgedrag buite ons Sonnestelsel.

Vrae:

V: Wat het die wetenskaplikes oor die Son ontdek?

A: Wetenskaplikes het 'n aurora-agtige emissie in die Son se atmosfeer ontdek, wat lyk soos die hypnotiserende aurora wat op Aarde gesien word.

V: Hoe lank het die unieke emissie geduur?

A: Anders as tipiese sonkragradio-uitbarstings wat minute of ure duur, het hierdie uitstraling vir meer as 'n week voortgeduur.

V: Wat veroorsaak auroras?

A: Auroras word gevorm wanneer sondeeltjies in magnetiese veldlyne vasgevang word en met atome en molekules in 'n atmosfeer in wisselwerking tree, wat 'n lig vertoon.

V: Vertoon ander hemelliggame auroras?

A: Ja, auroras is op elke groot planeet in die Sonnestelsel en selfs op Jupiter se mane waargeneem.

V: Watter implikasies het hierdie ontdekking?

A: Hierdie ontdekking verskaf nuwe insigte in stermagnetiese prosesse en maak weë oop vir die bestudering van magnetiese aktiwiteite op verre sterre.